可任教中小學 陸開放台師資格考

大陸教育部宣布，港澳台居民可申請參加全大陸的中小學教師資格考試。圖為台籍教師廖弈喬在安徽上科普課程。（中新社）

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中國時報
李文輝／綜合報導

大陸惠台措施再下一城，中國新聞網10日報導，台港澳居民從原先只能短期特聘在福建廈門幼兒園、高中任教特定課程，擴大可在大陸申請參加中小學教師資格考、認定中小學教師資格，並可申請幼兒園、小學、初中、高中、中等職業學校教師資格和中等職業學校實習指導教師資格。

大陸國台辦去年2月28日推出《惠台31條措施》後，福建廈門率先於4月11日配合推出《惠台60條措施》，其中第47條只限定可以通過特聘、購買服務、短期雙向交流等方式，在廈門的幼兒園和普通高中從事音樂、體育、美術學科教學工作。

大陸教育部網站公布，教育部辦公廳、中共中央台灣工作辦公室祕書局、國務院港澳事務辦公室祕書行政司聯合下發《關於港澳台居民在內地（大陸）申請中小學教師資格有關問題的通知》。

通知稱，在大陸學習、工作和生活的港澳台居民，凡遵守大陸《憲法》和法律、擁護中國共產黨領導、堅持社會主義辦學方向、貫徹黨的教育方針，根據自願原則，可申請參加中小學教師資格考試，認定中小學教師資格。

通知指出，台灣居民申請參加中小學教師資格考試、認定中小學教師資格的有效證件為5年有效期台灣居民來往大陸通行證（台胞證）。申請教師資格需符合大陸《教師法》規定的學歷要求。並需提交無犯罪記錄證明。

通知稱，參加中小學教師資格考試和認定中小學教師資格地點，台灣居民持居住證可在大陸居住所在地申請；持5年有效期台胞證可在考試所在地認定中小學教師資格。其他條件、程序和提交材料與大陸申請人相同。

陸委會昨對此表示，會照《兩岸人民關係條例》來處理，不會刻意調查台師赴陸。

(中國時報)

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