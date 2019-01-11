偷吃波霸主播 亞馬遜創辦人 貝佐斯離婚

亞馬遜（Amazon）創辦人兼執行長貝佐斯與妻子麥肯琪9日發布共同聲明，宣布正式結束25年婚姻關係。右圖為兩人去年9月一起出席聯邦參議員麥肯的追思儀式（法新社）。左圖為美魔女主播新歡桑切斯（摘自IG）。

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中國時報
／綜合報導

全球最大電商亞馬遜（Amazon）創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）與妻子麥肯琪9日在推特發布共同聲明，宣布正式結束25年婚姻關係。而據美媒踢爆，貝佐斯對婚姻不忠，偷吃前福斯新聞台女主播波霸美魔女羅倫．桑切斯（Lauren Sanchez），據說暗通款曲8個月，兩人14天偷情6次，貝佐斯還不時傳自己的鹹溼照給桑切斯。

搭私人飛機 跨5州出遊

貝佐斯在聲明中表示，雖然與麥肯琪將不再有配偶之名，但未來依舊是家人，仍是摯友。美國知名八卦周刊《國家詢問報》即將刊登貝佐斯與桑切斯的親密合照，兩人的地下情見了光，據信是導致貝佐斯離婚主因。

49歲美魔女 活躍娛樂圈

《國家詢問報》9日報導說，過去4個月來該周刊跟蹤貝佐斯橫跨5個州，他背著妻子，以價值6500萬元的私人飛機載著波霸美女桑切斯四處出遊，還狂傳猥褻訊息和情色自拍照給她。

據報導，這對情侶於多處愛巢幽會，曾在14天內分別背著配偶做了多達6次「齷齪事」，其中一次還是在波士頓的一家飯店，而當時貝佐斯到兒子就讀的麻省理工學院參加家長日，一家人就住在該飯店。

小三桑切斯 拋夫獵首富

49歲的桑切斯在加州洛杉磯娛樂圈很活躍。她畢業於加州El Camino學院及南加大，擔任過福斯11台的娛樂記者，2011至2017年被拔擢為福斯新聞的晨間節目《Good Day LA》搭檔主持人。主持活動之外，她也曾參與電影拍攝。

桑切斯的丈夫為好萊塢超級經紀人懷特瑟爾（Patrick Whitesell），但兩人13年的婚姻感情起起伏伏，去年秋天協議分開，只是離婚手續尚未完成。桑切斯夫婦與貝佐斯夫妻認識多年，都在西雅圖置產，因此多有往來。而在與夫婿分手後的療傷期間，桑切斯與貝佐斯開始密集會面。

貝佐斯對飛行很感興趣，創辦了藍源公司（Blue Origin）發展太空旅遊業。與貝佐斯興趣相投，桑切斯也擁有直升機飛行執照，獲青睞成了藍源的直升機飛行員，並為貝佐斯空拍影片，而兩人也在拍攝期間多次會面，也曾一同開直升機出遊。

(中國時報)

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