長子火上加油「動物園就要有圍欄」

美國總統川普9日在白宮與民主黨國會領袖磋商聯邦政府關門和與之掛勾的美墨邊界築牆議題，但會議僅僅14分鐘就不歡而散，川普直接拍桌走人。他稍後發推特嗆聲，「浪費我時間，沒啥好談了，掰掰」。（路透）

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中國時報
／綜合報導

美國聯邦政府關門危機無解，總統川普昨天和民主黨大咖在白宮就邊界築牆預算開會，沒多久就不歡而散，任性的川普逕自拂袖而去，還發推特大罵會議「浪費時間」。他將御駕親征前往美墨邊境視察，打定主意要拿圍牆議題繼續向民主黨施壓。川普為築牆鞠躬盡瘁，但他的長子小唐納在這節骨眼卻當豬隊友，在社群媒體發文暗示如果沒有圍牆就像人們到了動物園沒有圍欄保護一樣引起軒然大波。

聯邦政府部分停擺今天進入第20天，即將追平1995年底的21天史上紀錄。川普9日邀請民主黨籍的參院少數黨領袖舒莫、以及眾院議長裴洛西女士等磋商，沒想到僅數分鐘談話就不歡而散。

會議一開始川普就對裴洛西丟直球，問是否願意築牆、同意撥款。舒默引述當時狀況說，「議長說不，然後他就站起來，說『我們沒什麼好談的』，然後他拍桌子走人，別人不順他的意，他就亂使性子。」媒體報導，舒莫在會中質問川普，「你以人民當籌碼，為什麼不讓政府開門，停止傷害人民？」白宮官員則告訴《紐約時報》，川普稱自己「我努力為國家做對的事，此事無關政治。」

川普離席後不久便發推特狂譙，大罵會議「完全浪費時間」，怒批民主黨要為關門負責。「我問，如果我迅速讓政府開門，30天內會發生什麼事，你們會放行包括築牆在內的邊界安全法案嗎？裴洛西說不。我說那就掰掰，沒有其他辦法。」

副總統彭斯也指責民主黨不會談判，並否認川普拍桌走人，「他一到會議室就分糖果，我不記得他有拉高音量或拍桌。」

川普10日將前往德州大河谷地區的麥艾倫邊界巡邏站，會晤負責捍衛國家安全、處理人道危機的第一線人員，並聽取簡報。川普為圍牆爆氣槓民主黨，小唐納德卻在IG刷存在感扯老爸後腿。他發文稱，「你知道為何能在動物園悠哉參觀嗎？因為那些圍牆有用。」此言立刻在網路上掀起排山倒海的負評，認為他把移民比做動物，「簡直就是種族主義」「只有小唐納才是動物園的動物。」不過有其父必有其子，川普也曾以禽獸形容拉美難民。

(中國時報)

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