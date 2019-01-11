貝佐斯妻可拿2兆元 一躍為全球女首富

2019年01月11日 04:11 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

全球首富貝佐斯與髮妻麥肯琪（MacKenzie Bezos）經常隔空大曬恩愛，一向給外界感情篤厚的印象，如今卻以離婚收場，令人訝異。不過對48歲的麥肯琪來說，聊堪安慰的是，最多可拿到660億美元（約新台幣2兆元），相當於中央政府總預算的天價分手費，將改寫史上代價最高離婚紀錄，她也一躍成全球女首富。

54歲的貝佐斯創辦亞馬遜之前，在華爾街避險基金德劭公司（Desco）工作。1992年麥肯琪自普林斯頓大學畢業，前去應徵研究助理，貝佐斯時任公司副總裁也是她的面試官，之後兩人成為同事。據稱，兩人的辦公室相鄰，麥肯琪被貝佐斯獨具魅力的笑聲吸引，便主動邀約共進午餐，就此開始約會，3個月後訂婚，1993年結婚。

麥肯琪現為小說家。去年4月，貝佐斯在一場講座上曬恩愛說，「我的妻子是天才小說家，諾貝爾文學獎得主（托妮．莫里森，Toni Morrison）是她老師。」他還曾透露，自己的一天通常會完成麥肯琪很欣賞的一件事來作結尾，而那就是晚餐後清洗碗碟，「確信這應該是我所做過最性感的事。」

美媒指出，由於貝佐斯夫妻居住在華盛頓州，依該州法律採「共同財產」制，兩人可均分婚後創造的財產；而現值1370億美元的亞馬遜是在貝佐斯婚後成立，代表麥肯琪最多可分到660億美元的分手費，將可一躍成為全球女首富，貝佐斯則可能因此喪失全球首富頭銜。

貝佐斯若要出如此天價，恐將拋售或質押股票，但這卻會稀釋自身股票與公司控制權。律師表示，麥肯琪仍希望自己與貝佐斯成立的基金會持續成長，若真要求這筆離婚費，勢必導致貝佐斯縮減在亞馬遜的控股，因此她應當不至於做如此主張。

目前美國離婚分手費代價最高者，是有「拉斯維加斯之父」之稱的永利度假村集團（Wynn Resorts）執行長兼創辦人史提芬．永利和妻子伊蓮離婚案。創下10億美元的分手費紀錄。

(中國時報)