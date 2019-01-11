日團隊發現 抗暈眩藥可喚起記憶

2019年01月11日 04:11 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

吞顆藥就能恢復記憶，媲美動漫《哆啦A夢》中神奇道具「記憶吐司」的藥丸未來將成為現實！日本北海道大學和東京大學教授組成的研究團隊發現，治療「梅尼爾氏症」（Meniere’s disease）的抗暈眩藥有提升記憶力的療效，或能喚起遺忘的記憶。這項成果有助於研發治療失智症的藥物。

北海道大學講師野村洋與東京大學教授池谷裕二等人的研究團隊，針對38名20多歲的男女進行實驗，讓他們觀看128張照片，並在一周後詢問他們哪些是看過的照片。

結果發現，在實驗開始30分鐘前服用了平常劑量約10倍的抗暈眩藥的人，答對率高達50％，而沒有服藥的一組答對率僅得25％，相差足足一倍。尤其是原本不擅長記憶者，服藥後，準確率從28％大幅提升至55％。

研究團隊讓接受實驗者服用治療俗稱「耳水不平衡」的梅尼爾氏症所使用的含「甲磺酸倍他司汀」成分藥物。該成分可令大腦分泌活躍記憶神經的物質「組織胺」，重新增強傳遞力變弱的記憶信號。

野村表示，雖不是立刻可用於恢復人類記憶，但希望有助治療阿茲海默症等。池谷表示，這項實驗得知，即使有些事情想不起來，但記憶確實留在腦內，可是服藥也可能喚起不願想起的記憶，希望民眾不要自行服用。

含「甲磺酸倍他司汀」成分的藥物可能帶來副作用，使患有過敏症或胃潰瘍症者症狀惡化，但即使處方劑量約10倍的話，安全性沒問題。但服用時還是要遵從醫師的指示，以確保安全。

這項研究有助於解釋記憶形成的機制、失智症等的治療。全球平均每3秒就新增一名失智症患者，在美國，阿茲海默症更已取代癌症，成為最駭人的疾病，因此研發有效治療失智症的藥物刻不容緩。

(中國時報)