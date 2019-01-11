南港機廠公宅 市府怎麼算的帳

2019年01月11日 04:11 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲2014年上任後主打大巨蛋、南港機廠聯開案、雙子星等5大弊案，其中南港機廠聯開案因解約支付日勝生2.4億元，柯市府喊出打造全國首創循環經濟公宅，但至今不僅面臨發包不出去，都發局還計畫以「擴充方式」追加6.6億元預算，國民黨議員游淑慧痛批，若當初市府不解約聯開案早蓋好，柯文哲曾發下任內建設不追加預算豪語再度破功。

不追加預算 柯P破功

「南港機廠公宅」基地位於忠孝東路7段，鄰近捷運南港站、北部流行音樂中心，原為市府與日勝生聯合開發案，柯文哲上任後將其開發案定調為弊案，前年決定與日勝生解約。因日勝生已完成聯開案前置規畫，市府須支付2.4億元，去年5月議會表決通過同意解約，都發局於去年9月首度上網招標，無人投標流標，11月重新招標，但原定1月8日截標，都發局臨時展延至16日，遭質疑是招標不順的拖延戰術。

游淑慧指出，聯開案市府本來不用出錢就能分回公宅，但柯文哲卻執意要解約，若當初繼續興建，現在公宅早就蓋好，不會淪落到發包不出去的下場，甚至要用追加預算的方式來招標，柯市府根本就是浪費市民的納稅錢。

招標不順 找名目解套

都發局解釋，增加6.6億後續擴充經費是配合推動循環經濟，南港機廠公宅將提供「以租代買」設施，像是活動家具、冷氣、電視、冰箱等，這些項目是額外新增，因此採用擴充方式，預計今年向議會爭取編列預算，並非追加預算。

面對都發局說詞，游淑慧再度打臉，去年4月市府對外公布要導入循環經濟蓋公宅，當時編列預算怎麼可能沒納入，市府用「擴充」取代「追加」預算，根本就是玩文字遊戲，再次驗證柯市府打弊案不成，反而要用追加經費來解套。

(中國時報)