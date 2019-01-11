中和頂加違建失火 鐵腕拆除

2019年01月11日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新北市中和區新生街112巷2號大樓的13樓頂違建7日發生火警，市府鑑定後認為結構已嚴重受損、有公安疑慮，副市長謝政達10日率違章建築拆除大隊、消防局、警察局前往拆除。謝政達強調，有公安問題違建列優先拆除對象。

謝政達表示，頂樓加蓋違建屬於列管拆除，但該棟大樓7日發生火警後，被認定有公共安全疑慮，市府鐵腕強拆。他強調，有公安問題及頂樓違建作為出租套房，均列為市府優先拆除對象。

加強稽查出租套房

自2015至2018年拆除大隊共拆除1786件違建，市府會持續清查違建，且自2017年中和區興南路公寓火警釀9死後，特別針對出租套房加強稽查，提醒市民不要心存僥倖。

違章建築拆除大隊長陳德儒表示，預計耗時2天拆除完畢，拆除工程費用約5萬元，由於拆除違建付費自治條例仍在議會審理，費用將由市庫支出，無法向違建者求償，市府每年編列約3500萬元作為拆除違建費用。

失火違建從嚴認定

陳德儒指出，該違建發生火警後經鑑定結構嚴重受損，加上鐵皮屋內多為木造材質、恐有二次坍塌疑慮，有公安問題，判定標準需實際到場個案勘查，曾發生過火警的違建，會從嚴認定確保公安。

陳德儒提到，市府專案列管頂樓違建出租套房930件，目前已結案924件，尚有6件列為優先拆除，另外，有違建戶占用公有地、或違建作為商業用途使用，同樣列為優先拆除。

新北市政府表示，未影響公共安全的既存違建依「違章建築拆除優先次序表」規定屬於列管排拆案件，一旦查獲新違建將優先排拆。

(中國時報)