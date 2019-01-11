廚餘1周檢核太短 延到月底

2019年01月11日 04:11 中國時報 蔡依珍 、 呂筱蟬 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市府10日聯合中央舉辦全台首場非洲豬瘟緊急防疫模擬演習，因中央向養豬場下「最後通牒」，要求1周內完成廚餘檢核，市長鄭文燦認為「太短」，為桃園尚未完成認證的240個養豬場請命，已獲農委會防疫中心同意，專案延長到1月底。

240養豬場尚待輔導

因應非洲豬瘟疫情，桃園市府動物保護處10日結合市府各局處，以及農委會、國軍等相關單位演練緊急防疫，模擬桃園養豬戶赴陸旅遊並參觀養豬場，回國後未清潔消毒和自主隔離1周，就進入豬場，甚至還把豬運往肉品市場販售，導致疫情蔓延，透過第一時間通知畜牧場獸醫和市府防疫機關，採樣、送驗、消毒、隔離、移動管制到最後就地掩埋或焚化掩埋，各局處總動員，一起控制疫情。

鄭文燦表示，桃園是北台灣最大的黑毛豬產地，養豬場有399場、其中有314場使用廚餘養豬，環保局目前完成74場廚餘再利用檢核，確認蒸煮設備確實達到高溫殺菌的效果，但還有240場尚待輔導，農委會防疫中心要求1星期完成認證，否則就要改用飼料或是退場，在養豬協會要求延長下，他向中央爭取寬限到1月底完成，並已獲農委會同意專案延長。

獲農委會專案同意

鄭文燦說，每天清潔隊約收150噸廚餘，雙北也有廚餘送到桃園，若全面禁廚餘，養豬產業勢必要轉型，在廚餘去化部分已有堆肥場、汙水處理廠、化製廠3個備案。

在輔導轉型方面，則會跟著中央的政策改用飼料或離牧補助。

面對豬農大聲疾呼要求設置聯合蒸煮中心，農委會副主委李退之坦言「目前沒有這樣的規畫！」但仍強調，現階段廚餘養豬轉型輔導措施是「1+1」方案，首波改用飼料可以領到飼料轉型補貼，每頭補助市價差價2200元；若有意願離牧，則根據豬場的規模和大小分級補貼。

(中國時報)