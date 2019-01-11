彰化立委補選 國民黨提名柯呈枋

2019年01月11日 04:11 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

國民黨昨公布彰化縣立委補選民調，由前副縣長柯呈枋、和美鎮長阮厚爵以及醫師蔡明忠三人進行競爭，最後由柯呈枋勝出，確定提名柯呈枋代表國民黨補選彰化縣第一選區立委（伸港鄉、線西鄉、和美鎮、鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉）。

柯曾擔任副縣長

國民黨組發會主委李哲華及彰化縣黨部主委張曼莉在中央黨部宣布將提名柯呈枋參選彰化這席立委。李哲華表示，將依據民調結果，提報提名審核委員會，並送中常會通過，柯呈枋擔任過副縣長，目前擔任勞動部雲嘉南分署署長，學經歷優秀，符合國民黨革新改造的新氣象。

柯呈枋表示，感謝國民黨願意給貧苦出身的，努力打拚的年輕人為國家服務的機會，他在中央跟地方服務23的歷練及經驗，有能力與專業服務地方鄉親，他會接下「學姊」王惠美的這一棒，力保國民黨彰化這席立委。

金門徵召洪麗萍

至於其他第二階段補選的其他選區，李哲華表示，金門縣已經確定徵召前金門縣議長洪麗萍補選金門縣立委；台南及新北的選區剛好都是國民黨艱困選區，都在積極勸進中。

李哲華說，台南經評估，綜合各方面條件都是現任市黨部主委謝龍介最有勝算，目前正在勸進中，不過已經要求謝龍介把戶籍先遷回他老家新市區。

至於新北三重區的部分，李哲華說，地方上認為即戰力是前立委朱俊曉與市黨部主委李乾龍，但兩人意願都不高。近期另外還有「三重賣菜郎」，文傳會副主委鄭世維，還有前議員胡淑蓉都有被提到，目前都在徵詢中。李哲華指出，這幾個選區的立委補選提名名單，都會在下周三中常會前確認，並且在當天通過。

(中國時報)