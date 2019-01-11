台南孔廟修復 再現豬血土工法

台南孔廟於3年前0206地震中受創嚴重，去年6月進行修復，堅守傳統，採豬血土工法進行彩繪。（台南市文資處提供）

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中國時報
／台南報導

2016年0206台南強震，造成國定古蹟台南孔廟大成殿正脊、規帶斷裂、明倫堂外牆龜裂等災損，修復經費達5000萬元，台南市文化資產處於修復前先費心考據，漆作打底堅守傳統的豬血土，並請來30年前曾與父親參與孔廟大修的陳敦仁擔任彩繪匠師，增添傳承意義。

匠師父子交棒 象徵傳承

台南多處文化資產在0206地震後受創，孔廟復建去年6月開始修復，是最後啟動的案件，修繕經費也最高。文資處指出，地震造成孔廟大成殿正脊、規帶斷裂、西廡屋面前傾及壁體與山牆分離、明倫堂外牆龜裂等損壞，距上一次孔廟大修已逾30年，此次修復不只範圍涵蓋整個園區，堅守傳統更是一大特色。

修復過程依據《清工部工程作法則例》，木結構每層批土材料有一定的比例規範，「豬血土」即由豬血、桐油、石灰調配而成。施工單位需於凌晨至屠宰場取得新鮮豬血，以石灰水進行點灰，經過發泡成果凍狀後，方能使用。地仗層施作則由最底層到上層分為「捉縫、披麻、壓麻、中灰、細灰」等工序，依不同工法進行不同調配。

分期分區施工 明年完工

豬血土工法製作過程曠日費時，目前已鮮少匠師施作，為求忠實呈現，此次修復工程堅守以豬血土彩繪，並請來30年前曾與父親一起參與孔廟大修的陳敦仁為彩繪匠師，別具意義。

孔廟災害復建工程另一特色是，施工期間仍兼顧遊客參觀需求，採「分期分區施工」，目前正進行第1期工程，進行包含明倫堂、入德之門、東西大成坊、大成門等區域的修復，預計即將完工。農曆年後將展開大成殿封館修復，修復期間預估6個月，修復期間內，東西廡維持開放民眾參觀，整體工程預計明年竣工。

(中國時報)

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