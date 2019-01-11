廚餘養豬 屏縣爭取延期轉型

屏東縣養豬場數全國最高，由於人力不足，屏東縣政府希望向中央爭取，延長再利用登記檢核的廚餘養豬戶輔導轉型期限。（潘建志攝）

友善列印
中國時報
／屏東報導

非洲豬瘟疫情日益嚴峻，屏東縣政府已開始對縣內未具有再利用檢核的廚餘養豬戶，輔導其轉用飼料或退場。不過因場數太多，輔導人力不足，已向中央爭取延長輔導轉型期限至3月底；另外有意繼續以廚餘養豬的豬農，也要在2月底前申請登記。

未取得檢核 有200多場

屏東縣養豬頭數全國第2，場數則為全國最多，達1700餘場。目前向縣府環保局取得再利用登記檢核的廚餘養豬戶共53場，未取得檢核的則有200多場，縣府將針對這些養豬場，輔導其轉型使用飼料或退場。

不過因為屏東縣場數過多，輔導人力有限，縣府因此向中央爭取延長輔導轉型期限。農業處長黃國榮呼籲，縣內未具有再利用登記檢核的廚餘養豬戶，務必於期限3月31日前，向牧場所在地鄉鎮市公所，申請轉用飼料或辦理退場。

購蒸煮器具 抗非洲豬瘟

另外針對想要繼續以廚餘養豬的畜牧場，農業處也將與環保局共同輔導業者申請再利用檢核，申請專案輔導期限也延長到2月底，輔導豬農購置廚餘蒸煮器具等措施，一起對抗非洲豬瘟。

屏東縣養豬協會常務監事方志源說，黑豬是台灣溫體豬肉的主要來源，黑成豬一定要吃廚餘，肉質及風味才會好。如果禁止廚餘養豬黑豬就會沒人養，對台灣的溫體豬肉市場影響很大。

屏東是台灣的黑豬繁殖基地，面對非洲豬瘟，黑仔豬的收購已開始受到影響，可能衝擊到整體的黑豬產業，對此縣府也將函請中央擬具相關因應措施。

(中國時報)

台南孔廟修復 再現豬血土工法 醫美糾紛多 議員批北市執法消極

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。