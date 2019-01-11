廚餘養豬 屏縣爭取延期轉型

2019年01月11日 04:11 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

非洲豬瘟疫情日益嚴峻，屏東縣政府已開始對縣內未具有再利用檢核的廚餘養豬戶，輔導其轉用飼料或退場。不過因場數太多，輔導人力不足，已向中央爭取延長輔導轉型期限至3月底；另外有意繼續以廚餘養豬的豬農，也要在2月底前申請登記。

未取得檢核 有200多場

屏東縣養豬頭數全國第2，場數則為全國最多，達1700餘場。目前向縣府環保局取得再利用登記檢核的廚餘養豬戶共53場，未取得檢核的則有200多場，縣府將針對這些養豬場，輔導其轉型使用飼料或退場。

不過因為屏東縣場數過多，輔導人力有限，縣府因此向中央爭取延長輔導轉型期限。農業處長黃國榮呼籲，縣內未具有再利用登記檢核的廚餘養豬戶，務必於期限3月31日前，向牧場所在地鄉鎮市公所，申請轉用飼料或辦理退場。

購蒸煮器具 抗非洲豬瘟

另外針對想要繼續以廚餘養豬的畜牧場，農業處也將與環保局共同輔導業者申請再利用檢核，申請專案輔導期限也延長到2月底，輔導豬農購置廚餘蒸煮器具等措施，一起對抗非洲豬瘟。

屏東縣養豬協會常務監事方志源說，黑豬是台灣溫體豬肉的主要來源，黑成豬一定要吃廚餘，肉質及風味才會好。如果禁止廚餘養豬黑豬就會沒人養，對台灣的溫體豬肉市場影響很大。

屏東是台灣的黑豬繁殖基地，面對非洲豬瘟，黑仔豬的收購已開始受到影響，可能衝擊到整體的黑豬產業，對此縣府也將函請中央擬具相關因應措施。

(中國時報)