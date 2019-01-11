醫美糾紛多 議員批北市執法消極

2019年01月11日 04:11 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

貴婦奈奈案件引發社會關注，台北市議員王鴻薇10日發現，市面充斥「買一送一」、「優惠預付」等違法醫美廣告，不少民眾以為撿到便宜，最後卻求償無門，她抨擊市府執法消極，近3年裁罰件數僅4件。北市衛生局對此回應，將加強稽查，北市法務局則說，醫美被衛福部視為醫療行為，無法以《消保法》納管。

春節將屆，許多醫美診所推出促銷方案吸引民眾，王鴻薇昨表示，她隨意在網路上搜尋，就可找到迎新專案、年節方案，甚至打著預付方式鼓吹民眾購買療程。

王鴻薇說，近年醫美醫療糾紛層出不窮，每10件醫療爭議就有1.3件與美容醫學有關，去年消基會曾抽查醫美診所，發現廣告違規率高達8成6，呼籲主管單位嚴查，但北市3年來有442件醫美糾紛，因販售醫療券遭裁罰的案件只有4起，可見衛生局稽查力道明顯不足。

衛生局醫管科長何叔安表示，醫療院所不能促銷醫療行為，例如優惠、團購直銷、消費券及預付療程，否則將依《醫療法》開罰5萬至25萬，將加強電視和網路監看、稽查。

北市主任消保官何修蘭指出，依衛福部見解，醫美屬醫療行為，因此醫美公司販售的醫美商品無法納入《消保法》管理，也無法比照健身房、補習班制訂定型化契約或實施履約保證制度，消費者容易求償無門，權益難獲保障，她認為中央需正視醫美已成消費行為的趨勢，應修法提出配套。

(中國時報)