2家工廠盜排 遭永久撤證

2019年01月11日 04:11 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

農地違章工廠增加，引發汙染疑慮！彰化縣環保局強調，持續滾動檢討水汙染源管制策略，「彰化縣東西二、三圳及八堡一圳汙廢水排放總量管制方式」，管制範圍從13.56擴大到66.75平方公里，查獲兩家工廠盜排，已撤銷不再核發廢水排放許可證，杜絕再次復工。

環保局表示，2016年公告的東西二、三圳總量管制區外灌溉水源水質未穩定改善，積極於2018年9月25日修正公告「彰化縣東西二、三圳及八堡一圳汙廢水排放總量管制方式」；透過加嚴排放標準、加嚴許可管理及設置放流水水質自動監測系統等，強化水源水質管理。

環保局指出，東西二、三圳灌區為第一級總量管制區，八堡一圳部分灌區為第二級總量管制區。排放得符合加嚴放流水標準，總量管制區內管制對象違反水汙法規定，經撤銷或廢止許可不再核發。

經統計目前總量管制區內領有許可證的事業或汙水下水道系統有200家，以電鍍業、金屬表面處理業及印染整理業家數最多；10日強調，將逐家查核輔導，使業者符合相關法令規範。

環保局說，透過總量管制方式，多出強有力管制手段，東西二三圳內一家電鍍工廠，在2011年至2018年間累計被處分7次，總罰鍰12萬4000元，但屢犯不改；去年11月聯合稽查，採出廢水含六價鉻、氰化物、銅及總鉻，最高超標達4000多倍，並沿700公尺防洪溝渠匯排東西二圳，依法撤銷該電鍍廠原持廢水排放許可證。

(中國時報)