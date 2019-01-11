陳炳甫邀大咖 何志偉跑基層

2019年01月11日 04:11 中國時報 張立勳 、 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

民進黨候選人何志偉競選號次昨由助理代抽到2號，何志偉昨下午車隊掃街出發前比出勝利手勢象徵勝選。（林縉明攝）

代表「柯家軍」出征的立委參選人陳思宇號次抽到5號，她稱5號是幸運數字。（張立勳攝）

台北市士林、大同區立委補選10日進行候選人號次抽籤，國民黨陳炳甫抽中4號，他認為號碼只是用來辨別，最重要還是候選人努力和條件，由助理代抽到2號的民進黨何志偉說，聆聽民眾聲音比抽籤重要，所以選擇勤走基層，至於「柯家軍」陳思宇，她抽到5號稱是很好比的數字。

距補選投票日只剩15天，北市選委會昨舉行候選人號次抽籤，順序出爐，1號陳源奇、2號何志偉、3號王奕凱、4號陳炳甫、5號陳思宇。

陳炳甫昨特地帶著孕妻到場抽籤，他說，沒有特別去想歡呼詞，號碼只是代表、用來辨別，最重要的還是候選人本身的努力和條件，妻子預計在投票日前後生孩子，對選情更有信心。

他指出，選前預計邀請高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜和台中市長盧秀燕辦造勢大會，由於3位市長採取正面選舉，口不出惡言、提出政見獲得勝選，希望3位市長合體給他鼓勵，他也盼這樣好的選舉文化可延續下去，但要讓3位市長同台不容易。

陳思宇昨早站路口拜票，差一點趕不上抽籤，她說，5號是很好比的數字，也代表5個力結合在一起，包括行政、行銷、執行、親和與最重要的夠努力，絕對是幸運數字，對於民調低迷，她強調，前立委陳其邁參選高雄市長民調也很高，只要不放棄，還有空間和時間繼續努力。

委由助理代抽的何志偉認為，抽籤很重要，但聆聽基層的聲音更重要，因此選擇勤走基層，他還說，陳其邁雖然沒當選，但陳的大氣、溫暖及氣度，值得所有候選人學習。

(中國時報)