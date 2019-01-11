萬能科大航服女孩桌曆 爆紅

萬能科大航服系推出紙本專屬桌曆，1月女孩由楊雅晴（中）打頭陣。（萬能科大提供）

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中國時報
／桃園報導

萬能科技大學航空暨運輸服務管理系為展現該科系特色及女學生青春熱情又有活力形象，每年在航服系FB粉絲頁，與民眾分享航服女孩桌曆照片，往年只有電子桌曆，但今年特別製作紙本桌曆分送高中職，造成熱烈回響索取踴躍。

萬能科大航服系2015年開始，由系學會主導拍攝特色桌曆，讓學生展現個人風格，並結合系學會活動與設備，展現航服系特色，往年因礙於經費問題，一直都只有電子桌曆，今年特別製作紙本桌曆更受到歡迎。

1月女孩大二楊雅晴表示，從小立志當空姐，所以選讀航服系，雖然知道路途艱難，有很多考驗要面對，但為了自己的夢想努力，想要爭取更大的成就，希望未來能突破難關，在校內不管是實習還是專業課程，多聽、多學、多充實自己。

5月女孩胡家寧則說，在高中時就讀表演藝術科，因為喜歡跳舞，更喜歡站在舞台上的感覺，但表演這條路要走的穩其實非常難，重新思考轉型下一步應該怎麼走，多種語言課程的航服系吸引她的目光，如今還學習美姿美儀、航空運輸等多種課程，念了發現對此也有很大的興趣。

胡家寧說，4年的大學一眨眼就過了，馬上就要進到職場，目前對航服系的課程非常熟悉，也能與朋友侃侃而談共同的目標與理想，慢慢朝著自己的目標前進，築夢踏實。

(中國時報)

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