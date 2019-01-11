來去高雄引用齊柏林遺作 市府稱有授權

高雄市新聞局長王淺秋、民政局長曹桓榮、文化局代理局長王文翠與觀光局長潘恆旭（左至右）10日拜訪余光中遺孀范我存（前），就余光中日細節討論。（柯宗緯翻攝）

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中國時報
／高雄報導

資深藝人白冰冰擔任高雄觀光大使，特地拍攝MV《來去高雄》做宣傳，9日上架引發正反評價，有網友質疑，素材盜用名導齊柏林遺作，高市府則澄清有授權。另外，市府推名人紀念日，昨4位局處首長也親訪余光中遺孀范我存，預定余光中冥誕規畫系列活動。

白冰冰在臉書發文提到，這次為高雄拍攝《來去高雄》，懇求大家幫助負債累累的高雄市政府，不用花任何一毛宣傳費，就可以讓大家湧入高雄拚觀光，達到宣傳高雄最大效果，請大家努力、用力的轉發分享MV，靠全民力量達到最大成效。

白冰冰澄清「又不是偷用的」事後在MV標註「飛閱高雄畫面由高雄市政府都發局提供」。觀光局長潘恆旭也補充，齊柏林的影片是高雄公共財作為行銷推廣，再無償授權給白冰冰使用，呼籲大家要心存感激，做人不要那麼過分，應給讚美跟鼓勵。

對於網友酸影片在為前市長陳菊政績背書，高雄市長韓國瑜昨說，完全不在乎這個，「就算宣揚前前前市長我都不在乎」。

昨潘恆旭、民政局長曹桓榮、新聞局長王淺秋與文化局代理局長王文翠等拜訪余光中遺孀范我存，就相關細節討論，初步計畫於余光中重陽節生日前後，展開文學獎、萬人朗讀等系列活動。

范我存表示，余光中在高雄住30年，是人生中居住最長時間的地方，不僅在高雄教書、創作，也對高雄有強烈的情感。她提到中山大學有個「余光中特藏室」，建議高市府可先去參觀了解。

(中國時報)

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