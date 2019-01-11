北農總座人選 農委會市府各說各話

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中國時報
／台北報導

北農總經理自吳音寧解職後懸缺至今，農委會農糧署副署長蘇茂祥9日晚間證實，已行文北市府，推薦農金局副局長翁震炘接任北農總經理，一切只待北市府點頭，沒想到柯文哲10日受訪時當場否認，說農委會沒有送公文來，還反問「難道是用LINE聯絡嗎？」

北農總座新人選演變成羅生門，蘇茂祥9日表示，已經以農委會公文行文，推薦翁震炘接任北農總座，就待召開董事會處理，但柯文哲及兼任北農董事長的北市副市長彭振聲卻異口同聲表示，至今並未接獲農委會提名任何總經理人選。

彭振聲表示，自己是看報紙才知道此事，人事案的公文是先發給市府產發局，也要先徵詢市府同意，產發局同樣回應「沒有得到任何正式訊息」。

柯文哲昨早安排在市長室外受訪，他表示農委會沒有跟他討論過此事，「那個誰（指翁震炘）我還不認識」，接著撇清稱「總經理應該是北農公司同意，然後去找董事長討論吧」。

外傳柯文哲有意等到內閣改組，新任農委會主委上任後，再決定總座人選，對此柯則不以為然，「改組後會做多久？也是1年而已，政府官員更換太頻繁了 這樣很少有長期政策」，間接否認傳聞。

至於心中有無更適合人選？柯文哲則簡短回應，「沒有！」雖然他不認識翁震炘，但只要農委會覺得專業，北市府都會同意。

(中國時報)

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