正興街設台語問路店 營造特色

2019年01月11日 04:11 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

金曲台語歌王謝銘祐發起「來台南揣（找）台語」行動，獲得正興街14家店家響應，成立台語問路店，並與富樂夢基金會合作開發有QR code的橡皮擦，將店家的台語句錄音下來，民眾用手機掃描條碼，就可以聽見標準的台語說法，打造另一種台南文化特色。

謝銘祐是台南社大老師，他發起「來台南揣（找）台語」行動，除了邀請恆春兮等創作者舉辦講座，還獲正興街14家店家熱烈響應，成立台語問路店，串連正興街成為「台語服務一條街」。

台南社大則由台語學群老師成立「台語字囊團」，負責校對店家的台語文字及發音，並與富樂夢基金會合作，發起「文化贈擦」的行動，贈送民眾一款由富樂夢設計可錄製台語影音及擦拭球鞋的特製橡皮擦，先錄下正興街台語問路店回答路人的台語句子，讓觀光客或市民可以透過QR code來學習台語的趣味與智慧，體驗各店家台語服務的親切感。

謝銘祐發現生活中的台語環境正逐漸消失，像茶店有關的「止喙焦」、西裝店的「西米羅」，中藥店抓藥叫作「拆藥仔」的說法，很多年輕人都已不懂。他認為在生活中推廣比考試還有效，才號召台南社大、正興國、屎溝墘客廳及富樂夢基金會等團體，成立「來台南揣台語」推動小組，推出「來台南揣台語」行動。

(中國時報)