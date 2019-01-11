正興街設台語問路店 營造特色

台南市正興街14家店家在謝銘祐（左六）的號召下，響應「來台南揣台語」行動。（程炳璋攝）

友善列印
中國時報
／台南報導

金曲台語歌王謝銘祐發起「來台南揣（找）台語」行動，獲得正興街14家店家響應，成立台語問路店，並與富樂夢基金會合作開發有QR code的橡皮擦，將店家的台語句錄音下來，民眾用手機掃描條碼，就可以聽見標準的台語說法，打造另一種台南文化特色。

謝銘祐是台南社大老師，他發起「來台南揣（找）台語」行動，除了邀請恆春兮等創作者舉辦講座，還獲正興街14家店家熱烈響應，成立台語問路店，串連正興街成為「台語服務一條街」。

台南社大則由台語學群老師成立「台語字囊團」，負責校對店家的台語文字及發音，並與富樂夢基金會合作，發起「文化贈擦」的行動，贈送民眾一款由富樂夢設計可錄製台語影音及擦拭球鞋的特製橡皮擦，先錄下正興街台語問路店回答路人的台語句子，讓觀光客或市民可以透過QR code來學習台語的趣味與智慧，體驗各店家台語服務的親切感。

謝銘祐發現生活中的台語環境正逐漸消失，像茶店有關的「止喙焦」、西裝店的「西米羅」，中藥店抓藥叫作「拆藥仔」的說法，很多年輕人都已不懂。他認為在生活中推廣比考試還有效，才號召台南社大、正興國、屎溝墘客廳及富樂夢基金會等團體，成立「來台南揣台語」推動小組，推出「來台南揣台語」行動。

(中國時報)

國小沉浸式教學 賽德克幼兒學族… 高市教育局長 夜宿六龜高中

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。