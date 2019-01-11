報考機車駕訓班 北市祭補助

2019年01月11日 04:11 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

北市交通局為提升機車初學者騎乘安全及強化防禦性駕駛安全觀念，推出「機車安駕訓練營」補助，凡年滿18歲報考指定駕訓班課程，並取得普通重型機車駕照，可申請1000元補助。此外，為提供機車考照練習場地，交通局於士林區通河西街1段堤外空地設置首座練習場，即起開放使用。

北市交通局從2012年8月起辦理「機車安駕訓練營」，鼓勵年滿18歲有意報考普通種型機車的民眾，報考合作的駕訓班，課程包括防禦性駕駛觀念及正確操控車輛經驗，增加對道路或行車潛在危險認知，建立掌握安全騎乘機車能力，以降低事故意外發生。

交通局指出，「機車安駕訓練營」從2012年開辦以來報名人數逐年成長，從首年僅162人，去年已達600人，有助於讓民眾建立安全駕駛防禦觀念，即日起至11月8日前於大台北駕訓班、福安駕訓班或華豐駕訓班等3家業者報考普通重型機車課程，結訓並成功考照者，將補助訓練費1000元，申請對象不限設籍台北市。

此外，北市是六都中唯一沒有機車練習場，去年經議員王鴻薇質詢後，交通局近期於百齡左岸河濱公園通河西街一段的堤外平面停車場旁空地，設置北市首座機車練習場，場地配置模擬監理站路考情境，採取開放式空間，民眾不必再跑到鄰近縣市練車。

(中國時報)