10餘落選頭 選後忙打官司

2019年01月11日 04:11 中國時報 羅浚濱／竹縣報導

新竹地檢署5合1選舉雷厲風行查賄，對10名當選人向法院提出當選無效之訴，選後「落選頭」都仿傚向法院提訟，院檢都發現提告人或檢舉人，多搞不清楚「當選無效」和「選舉無效」是不同被告。

依照選罷法規定，當選無效之訴應在選委會公告候選人當選的1個月內提起，提告人可以為選委會、地檢署或同選區候選人。

檢方向新竹地院提竹東鎮長羅吉祥等10人當選無效之訴外，另有14名候選人幾乎都是「落選頭」，在期限內向地院提該選區當選人當選無效之訴。

新竹地院書記官長呂聖儀說，當選無效被告是「選舉當選人」，選舉無效的被告是「選委會」，很多人搞不清楚兩個訴訟不同，被告對象更是不一樣。

以往選舉過後就風平浪靜，但這次受到檢方極積查辦賄選的影響，陸續有民眾到地院提選舉訴訟。呂聖儀說，有不少是提選舉無效之訴，不是告選委會，把當選人當成被告，搞錯對象直接就被駁回。

檢方日前偵辦訴竹東鎮代落選人羅明諒涉賄案，陸續接獲多件涉及賄選的檢舉案，指當選人以現金買票等方式當選，檢方已進行查證。

主任檢察官林奕文說，當選無效和選舉無效訴訟是法院受理，檢方偵辦違反選罷法的賄選案，是一併提出涉賄被告當選無效之訴，有的檢舉人搞不清楚，檢舉時還附帶提當選無效或選舉無效之訴，令人傻眼。

(中國時報)