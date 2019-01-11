熬湯熬到忘關火 住警器救一命

2019年01月11日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣消防局近年強力推廣民眾安裝「住宅火災警報器」，免費幫獨居老人、身心障礙者安裝，但屢被誤認為詐騙集團推廣不易。不過日前一名斗南鎮老婦人熬湯熬到忘記，消防隊為她安裝的住警器鈴聲大作而救了她一命。

雲林縣消防局指出，美國安裝住警器後火災發生件數減少一半，日本減到2/3，台灣2011年起推廣，針對獨居老人、身心障礙者補助裝設，不少老人家擔心是詐騙集團拒絕。

台灣目前家中有住警器的戶數約30％多，雲林全縣僅17％家戶安裝，大多數是消防局補助的獨居老人住處。

1月7日斗南鎮一名老婦人的家冒出濃煙，報警的是隔壁鄰居，該老婦人曾獲補助安裝住警器。案發那天她清洗好瓦斯爐、抽油煙機、用小火熬湯，離開廚房到2樓做事就把爐火忘得一乾二淨。

住宅火災警報器偵測到高溫警報器鈴聲大作時，老婦人看到爐台冒火趕緊衝到屋外，鄰居聽到巨大警報聲第一時間打119報案。斗南消防分隊及義消剛好進行安檢勤務與水源查察，火勢很快撲滅。

消防隊員林宗霖表示，住警器可偵測濃煙或高溫，不用另外拉電線，安裝在廚房、臥室、樓梯間、走廊，大賣場、消防器材店都有販售，1個約500元。

雲林縣消防局指出，雖然住警器推廣不易，但裝設過的都有預防效果，斗南鎮、斗六市、麥寮鄉、北港鎮都曾因住警器偵測到濃煙，而使民眾逃生成功。

(中國時報)