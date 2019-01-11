長和公園 竹市打造全齡共融空間

2019年01月11日 04:11 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

為提升市民生活品質，新竹市政府爭取中央經費改造市中心的長和公園，10日並舉行動工儀式，計畫將進行環園慢跑道、籃球場、地景式遊具等多項設施整建，同時改善樹根導致地面不平順等問題，將長和公園升級為友善、適合全年齡層的友善空間。

市長林智堅表示，目前竹市已完工與改建中的公園有22個，未來還會持續整理老舊公園，過去竹市府整修過公園頗受好評，如中央公園紅遍全國，外縣市孩子來到竹市都會前往遊樂。

而為了打造更優質的公園，市府將重新配置空間，打除園內牆面增加通透性、採用活鋪面保護樹木，並重新整地，解決積水與植栽混雜等問題，並增添花架長廊與兒童地景式遊具等設施，打造更舒適的鄰里休憩場所。

市府城市行銷處處長顏章聖表示，長和公園位於竹市地方信仰中心長和宮旁，占地約5200平方公尺，裡頭的百年榕樹更被當地人稱「榕樹公」，為居民重要休憩空間。

但該公園啟用27年來，未經大規模整修，長久下來已有積水、鋪面不平整情形，加上公園的無障礙設施不良、景觀凌亂等問題，未來會讓設施融和景觀，並著重使用者需求，協助裝修不同年齡層需要的設施，包括長輩需要有椅背的座椅，孩子需要恰當的地景式遊具，這樣就會吸引親子前往。

(中國時報)