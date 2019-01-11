店家撂英文吸引老外 接軌國際

從德國來台求學的Daniele Tonni（右）與友人林冠廷（左）為咖啡店拍攝英語宣傳片獲佳作，林冠廷主動積極找外國人聊天，練就英語能力。（曹婷婷攝）

友善列印
中國時報
／台南報導

全民拚經濟！近年台南國際觀光客成長，台南市政府協助友善英語店家翻譯、印製雙語菜單，「修安扁擔豆花」業者謝明融說，除了依賴雙語菜單，員工能以英語溝通，即可減少外國客因聽不懂而放棄消費，讓台南真正做到「以美食跟國際對話」。

台南英語友善店家目前達823家，著眼於接軌國際，台南市政府首辦英語友善店家英語宣傳影片徵選，並上傳到YouTube吸引外籍人士走進店家消費。台南市第二官方語言專案辦公室表示，過去招募業者參與英語友善店家，老闆多以「又沒有外國人上門消費」為由婉拒，3年來透過積極行銷、增加店家曝光，建立口碑。

影片徵選共9組獲獎，從德國來台讀成大電機工程研究所的Daniele Tonni與長榮大學大傳系林冠廷等人，以外國人視角為咖啡店拍片獲佳作。Daniele Tonni在德國是業餘演員，這次化身掌鏡人，他信心滿滿說，用外國人想了解的角度詮釋台南，透露因拍片緣故，認識更多台南美食，城市觀感大大加分。

林冠廷高中英文只考10幾分，但她憑著不怕開口，到處找外國人閒聊，練就一口好英文，在成大主動搭訕Daniele，成為好友，英語就是這樣磨練出來，她的英語學習歷程也讓她在協助店家用英語自我推廣時，格外受用。

(中國時報)

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