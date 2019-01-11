挨批人品差 潘恆旭嗆告馮光遠

2019年01月11日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高市觀光局長潘恆旭與作家馮光遠槓上，馮嗆人品差、不是個咖；潘則反擊被情緒勒索20年，限他3天內道歉，否則下周提告並求償200萬，絕對奉陪到底。兩人一來一往互鬥，火藥味十足。倒是市長韓國瑜出面緩頰，希望用「愛與包容」來化解糾紛。

馮光遠8日在臉書狠酸潘恆旭是「罕見天才」，他提到，看到高雄市韓市府大將潘恆旭的新聞就笑了，更爆料曾與潘共事過，幫他談過幾個案子，「可是後來被我踢走，人品太差也。」

馮光遠也藉機酸了韓國瑜，潘、韓兩人智商不分高下，「我老早就跟朋友說，等著看笑話吧，如果一個人擅長招搖撞騙，不出事才有鬼。」並以「冷泉加熱變溫泉」照樣造句「紅豆冰淇淋加熱可以喝紅豆湯」狠虧潘恆旭。

潘恆旭昨早表示，過去馮光遠在網路怎麼酸，都可以當做一般網友，不過如今他身為市府官員，挨罵就是汙辱到市府，也嚴重影響聲譽。

他透露，已被馮光遠情緒勒索20年，每當他在媒體曝光就會被酸，這次自己不會接受，給他3天時間道歉，否則下周法院見，官司打贏的200萬求償費將做觀光推廣之用。

馮光遠獲悉恐挨告，仍一派輕鬆在臉書反嗆，公僕被批評，天經地義，「如果有公僕被批評就要興訟，就來吧」。

市長韓國瑜聽聞此事，以自身為例，競選時被批判的體無完膚，曾氣到咬牙切齒，最後還是「愛與包容」，會勸潘用「愛與包容」來化解恩怨。

另外，韓流崛起的網路聲量驚人，選前被指有職業網軍操弄，近日有媒體更找來專家認證PTT網軍介入選舉「韓國瑜大勝柯文哲」。韓國瑜10日回應不知此事，雖然網路上有很多愛護他的支持者，但也別忘了，批判他的聲浪更大，鋪天蓋地沒有停過，這樣比較公平。

(中國時報)