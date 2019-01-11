3福利照護 花蓮婦幼好幸福

2019年01月11日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

受到少子化影響，花蓮縣去年新生兒數僅2400名左右，人口再創歷史新低，縣長徐榛蔚祭出婦嬰照護三支箭，全國首創高風險孕產婦健康管理、發放弱勢婦嬰照護營養券，新生兒先天疾病篩檢，設籍或居住花蓮的孕產婦及嬰幼兒都能受惠，鼓勵縣民放心生小孩。

設籍或居住花蓮 都受惠

花蓮縣府10日宣布啟動「三大婦幼照婦政策方案」，針對弱勢及未成年孕產婦接受孕期規律產檢外，還有產後10個月的嬰幼童預防保健，並提供營養券，以及全額補助新生兒先天性代謝異常疾病篩檢費用，領先全國提供婦幼更全方位的照顧。

「孩子是未來的希望、國家未來的主人翁」徐榛蔚說，花蓮是一個幸福的都會城市，更要打造全人的照護政策，去年花蓮縣新生兒只有2411人，縣府積極推行婦幼照護政策，希望透過姊姊妹妹口耳相傳，將這個好消息告訴大家，期盼今年新生兒突破2550人。

4醫院5診所 提供服務

衛生局長朱家祥說明，符合標準孕婦產前與產後將提供共12次總計6000元的營養補助；因先天性代謝異常疾病篩檢費，除了檢驗費健保有給付外，其餘自費的掛號費、材料費及檢體採集費等，今年起將由縣府支付，另高風險孕產婦，縣府將給予關懷服務與轉介管理。

目前與花蓮縣府合作醫院有慈濟、門諾、國軍花蓮總醫院及榮總玉里分院4大醫院與邱明秀助產所、花蓮縣助產師助產士公會，以及愛婦產科等5間診所，不論設籍或現住於縣內的孕產婦及嬰幼兒均可於該產檢醫療院所、衛生所獲得三大健康照護及補助。

(中國時報)