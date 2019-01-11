新北托嬰虐童 恐須擔刑責

新北市某私立托嬰中心的3名托育人員涉嫌虐兒，遭新北市府裁罰14萬元罰鍰，勒令終生不得擔任托育人員，檢警也將針對3人涉妨害兒童身心發育罪嫌，展開偵辦。（譚宇哲攝）

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中國時報
／新北報導

新北市永和區某私立托嬰中心9日爆發虐兒事件，案發後新北市府除裁罰3名涉案人員各14萬元，勒令終生不得擔任托育人員，托嬰中心也依法裁罰30萬元並停辦，新北市府表示，涉案人員恐涉妨害兒童身心發育、強制等罪嫌，已將相關事證轉交檢警偵辦。

該托嬰中心3名托育人員涉嫌虐待收托幼兒，利用監視器死角，將幼兒強塞櫃子裡、還用鍋鏟暴打小孩腳底板，直到被害1歲兒的家長發覺小孩抗拒上學，透過友人取得側錄畫面向民代陳情，才揭穿托嬰中心評鑑甲等招牌下的不堪內幕。

2受虐娃 給予身心輔導

為解決該收托幼兒後續安置、退費及家長訴訟等問題，新北市社會局長張錦麗、法制局長黃怡騰10日上午舉辦記者會，說明相關處置情形。

櫃子變刑堂 涉犯強制罪

「人神共憤！」張錦麗表示，其中2位受虐的兒童已由家防中心社工訪談，並媒合心理評估資源，持續身心輔導，另外針對目睹暴力的其他幼兒將協助接續的照顧者及父母觀察，並處理受創後的特殊反應，平穩兒少身心發展。

張錦麗提到，該托嬰中心9日勒令停辦後，原收托26位幼兒目前聯絡永和3家、中和4家托嬰中心，有27位名額，另有居家保母，將依家長意願輔導轉收托，而家長原本已繳交的費用，將責成該托嬰中心依契約書從優辦理退費。

法制局長黃怡騰說，托育人員虐兒行為，仿若「私設刑堂」，可能涉犯最重5年以下的妨害兒童身心發育罪刑，還有強制罪、傷害等罪嫌，新北市也將提供家長法律扶助。

新北地檢署表示，虐嬰行為已涉犯刑法強制等罪嫌，已主動分案派檢察官偵辦，並指揮新北市警局永和分局進行相關證據保全等偵查作為。

(中國時報)

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