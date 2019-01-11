楊文科要幫單身貴族做媒

新竹縣首場未婚聯誼活動選在竹東蕭如松藝術園區舉行。（徐養齡翻攝）

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中國時報
／竹縣報導

新竹縣青年科技人才眾多，未婚的單身貴族不在少數，但礙於事業難覓真命天子或天女，科技人出身的縣長楊文科深知縣民之苦，26日將舉辦首場未婚聯誼活動，讓縣長幫你做媒，脫離單身行列，擁抱真愛。

青年事務中心扮愛神

楊文科關注青年人才生活大小事，上任後隨即成立「青年事務中心」，除了協助年輕人成就事業，帶領人才回流，另一項要務就是擔任縣民的「邱比特」，讓年輕人順利在新竹縣「成家、立業」。

縣府首場未婚聯誼活動特別選在兼具浪漫藝術氣息的竹東蕭如松藝術園區舉行，26日廣邀台星科企業股份有限公司等科技大廠，及新竹縣消防局等公家機關適婚男女參加，另開放未婚、年齡45歲以下且在新竹縣工作、居住的男、女各50名報名參加。

協助年輕人成家立業

楊文科說，不少縣民苦於適婚年齡已到，卻找不到適合伴侶，或長期交友圈受限，久之反而成為異性「絕緣體」，而鼓勵青年成家一直是他最為重視的工作之一，因此上任後立刻責成青年事務中心舉行未婚聯誼活動，期待參與者都能在浪漫藝術園區中擦出「愛情火花」。

青年事務中心主任田永元表示，為鼓勵忙於工作的未婚男女參加，此次活動門票、餐費及其他相關費用均由主辦單位負擔，盼讓竹縣未婚男女們都能順利找到有緣的伴侶，組成美滿的家庭。

(中國時報)

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