國民黨謝龍介喊一肩扛 民進黨陷分裂

2019年01月11日 04:11 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

台南市立委第二選區補選由分裂的民進黨與團結的國民黨爭搶立委席次，民進黨9日宣布徵召前勞動部政次郭國文參選，黨代表陳筱諭隨即宣布退黨參選；而在本屆市議員選舉拿下台南最高票的國民黨台南市黨部主委謝龍介，10日在大陸隔海以「一肩挑起」表達參選意願。

隔海表態 聽候徵召

謝龍介在本屆市議員選舉拿下台南市最高票，知名度高又有人氣，國民黨台南市議會黨團日前公開力挺謝龍介參選台南第二選區立委補選，他目前率團在大陸行銷台南農漁產品，昨天透過錄影隔海說明國民黨中央黨部確實已與他討論參選事宜。他表示，若中央決議徵召，他避無可避，雖然立委第二選區政治版圖長期綠大於藍，有如火坑，是國民黨的艱困選區，仍會一肩挑起。

郭國文表示，遺憾初選的對手陳筱諭脫黨參選，在國民黨謝龍介加入後，讓他感到腹背受敵，這場立委補選涉及民進黨在去年九合一選舉敗選後的士氣提升，對民進黨非常重要，他決定背水一戰，打贏這場選戰。

陳筱諭堅定 絕不缺席

宣布退出民進黨參選的陳筱諭，前天兩度透過臉書直播表達立委補選絕不會缺席，她抨擊民進黨被新潮流綁架，在初選過程沒有協商，卻以民調結果說郭國文在初選勝出，讓她對民進黨非常失望，因此選擇退出民進黨參選。她認為，這次補選不再是藍綠對決，而是一場年輕世代捍衛權益、對決老政客的選戰，呼籲選民支持青年參選。

(中國時報)