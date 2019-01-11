爭設快速路 恆春鎮長苦行70km

恆春鎮長盧玉棟（左）10日凌晨3時20分許就從公所徒步出發。（謝佳潾攝）

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中國時報
／屏東報導

為恆春走出希望！恆春鎮長盧玉棟10日實踐為民爭福利的承諾，凌晨3點半從公所出發徒步走70公里到南州交流道，再搭車至縣府遞爭取快速道路等6大建議案，而原先預計12小時的苦行，在他的熱血下僅花10.5小時，上百支持民眾歡呼不已。

接力陪走 藝人也來加油

10日凌晨3時30分許，上百民眾到恆春鎮公所為盧玉棟加油打氣，他則在與支持民眾拍完大合照後，沒有多說話，立即展開他日行70公里、用行動愛恆春的挑戰，而不少民眾為力挺他，有的陪走一小段，有的以接力的方式陪走完全程。

「一定支持到底！」陪走人群中，最吸睛的莫過於出生恆春的藝人王中平，他說，身為恆春人，能為恆春好的事一定要盡一份心力，但他無法陪走完全程，因為中午在嘉義有工作，所以會提前離開。

遞6建議案 10.5小時達標

雖然陪走人群斷斷續續，不過主角盧玉棟卻以驚人意志力與滿腔熱血，提前完成這趟苦行，原先預計徒步走70公里需12小時，但他卻以每小時6.5公里的速度達標，僅花10.5小時，驚人體力令人跌破眼鏡，下午3時許成功將建議案遞至縣府。

盧玉棟列出的6大福利建議案有「建設南州到恆春快速道路」、「古城主體城牆連通」、「修正放射性廢棄物貯存回饋金要點，從每桶200元提高至600元」、「建議將核三廠回饋金由1％提高至3％」、「提高國防部回饋金至3000萬」、「建議墾丁國家公園範圍內的各部落發展民生事務以專案方式辦理」等。

(中國時報)

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