南澳碧候溫泉 趕工拚年前開放

宜蘭南澳碧候溫泉，景色宜人，水質極佳，是泡湯的新祕境。（胡健森攝）

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中國時報
／宜蘭報導

位在宜蘭縣南澳山區的碧候溫泉區，緊鄰南澳北溪，園區達1.7公頃，屬無色無味碳酸氫鈉泉，也是原住民委員會核定的輔導獎勵計畫之一，與屏東縣牡丹鄉旭海溫泉、新竹縣五峰鄉清泉溫泉，同列全台3大祕湯示範區。宜蘭縣政府目前正在進行溫泉區環境修繕升級作業，預計在農曆年後可正式開放，但配合農曆春節假期民眾出遊需求，縣府正加緊趕工，希望趕在農曆春節前開放。

碧候溫泉原名四區溫泉，先前是由南澳鄉公所管理的野溪溫泉，之後改由宜蘭縣政府接管，並爭取經費進行全面美化及整理，採露天風呂形式，讓遊客能在山林環繞下輕鬆愜意地享受戶外湯池泡湯之樂。

宜蘭縣政府投入7500萬元進行溫泉區環境修繕作業已進入收尾階段，縣府工旅處長李岳儒表示，原先規畫進度，碧候溫泉可趕在農曆過年前完工開放，不料前一陣子宜蘭連續下了兩、三個星期的大雨，工人無法進場施作，導致進度嚴重落後，如今只能先做最壞的打算，就是農曆年後才開放，但工旅處仍會盡一切可能趕工，希望能趕在年前開放。

碧候溫泉共規畫家庭池6間、露天風呂男女裸湯2處、戶外池2座，大眾池全票80元，團體優惠票60元，65歲以上或6到12歲半價40元，個人湯屋基本費用每人200元，每加1人再多收1個人的費用，每間最多以6人為限，此外，因碧候溫泉出入道路窄小且距離長，為維護品質，縣府將採取總量管制及預約制。

(中國時報)

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