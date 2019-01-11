金門拚防疫 全面禁廚餘養豬

金門自10日起全面禁止廚餘養豬，防範非洲豬瘟入侵。（李金生攝）

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中國時報
／金門報導

大陸非洲豬瘟疫情蔓延，一水之隔的金門自10日起全面禁止廚餘養豬，違者可處新台幣6000元以上300萬元以下罰鍰。縣環保局呼籲鄉親養成「吃多少、煮（點）多少」的綠色飲食習慣，以減少每年估增1000公噸以上的廚餘量，攜手打贏這場防疫大作戰。

縣府已在1月4日邀集全縣養豬場，說明防疫因應政策及相關配套措施，並公告自1月10日起禁止用廚餘養豬，包括地區民眾、機關學校、軍方及餐飲業者均不得再將廚餘交給養豬場。

縣環保局指出，原先由養豬場收運的廚餘，將由鄉鎮公所清潔隊先協助清運，全數送至大洋場堆肥處理。該場原先設有一台5公噸高溫發酵處理設備，環保局為擴充廚餘處理能量，已向中央爭取經費補助辦理廚餘場改善及擴建工程，但因為工程尚未完成，目前只能先以傳統堆肥方式處理。

環保局說明，目前是將廚餘拌合木屑、落葉等副資材作水分調整，堆置後定期翻堆發酵。另因應廚餘量增加，該局也向中央爭取增設廚餘破碎機及脫水機，減少廚餘水分及容積，加快廚餘腐熟效率，方便後續處理。

金門自2017年9月起實施垃圾進場檢查及隨車破袋檢查後，廚餘量大增至每年5300公噸左右，未來因應非洲豬瘟禁止廚餘養豬政策，預估清潔隊清運廚餘量每年至少增加1000公噸以上，對清潔隊員及後續處理造成極大負擔，加上民眾丟廚餘習慣以塑膠袋盛裝，又經常混入垃圾、竹筷、餐巾紙，更增加廚餘場工作量和作業難度。

環保局呼籲大家從源頭減量，在家烹調「吃多少、煮多少」，在外用餐「吃多少、點多少」，不要浪費食物，養成「綠色飲食」的好習慣，一起做好廚餘減量工作。

(中國時報)

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