吸引台商 優化觀光 府城出招

2019年01月11日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

今年經濟成長趨緩，如何擴大內需市場備受關注，台南市長黃偉哲10日出席行政院會，他表示，將積極配合中央，加強台南觀光可遊性、吸引台商回流，帶動台南經濟發展。台商回流部分將專案列管追蹤，促成台商在台南投資，此外，為吸引更多遊客，更將持續加強景點串聯，優化觀光設施品質。

行政院昨天針對經濟成長趨緩，討論擴大內需方案，希望藉由活絡國內消費及投資，擴大內需動能，驅動經濟穩定成長，其中，研商包括擴大暖冬補助方案與吸引台商回流等議題。

黃偉哲表示，吸引台商回流部分，台南會針對投資案，專案列管追蹤，包括土地取得、都市設計、建造消防、工廠登記及環保的許可等，追蹤核發進度，全力排除投資障礙，讓台商在台南投資更快速便捷，市府也將提供一站式諮詢服務，讓台商樂於回流設廠。

針對台南觀光，黃偉哲說，台南觀光旅遊一直發展得很好，交通部觀光局為推廣小鎮深度旅遊，舉辦2019台灣小鎮漫遊年活動，台南推出鹽水區及後壁區雙雙入選台灣30經典小鎮，將持續爭取中央計畫經費挹注，打造台南文化小鎮旅遊帶，積極推廣行銷，帶動地方繁榮。

至於暖冬補助方案部分，他說，台南觀光旅遊一直發展得很好，持續努力吸引更多遊客，市府團隊將加強景點串聯，優化觀光設施品質，增加台南觀光可遊性，讓遊客留在台南過夜，創造更多觀光產值。

觀光旅遊局表示，台南近300家旅宿業參與暖冬優惠專案，住宿類型包括星級旅館、平價旅宿、民宿等，飯店業者反映，1月訂房率有增加。

(中國時報)