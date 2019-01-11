擴大社福網絡 預防危機發生

2019年01月11日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新北市社會局長張錦麗是侯友宜上任後唯一留任的女性首長，對於新市府新展望，張錦麗提出「廣布據點、豐富社區」、「數位福利風險管控」兩大方向，希望在過去8年的既有成果下，進一步達成4年公共托育中心數量翻倍、一里一銀髮族俱樂部的目標。

58歲的張錦麗擁有美國內布拉斯加州立大學教育碩士、國立暨南大學社工博士高學歷，長期投入性別平權工作，曾分別在台北大學和台灣警察專科學校任教，陸續待過勞動部、法務部、衛福部、內政部等中央機關，負責人權與性平相關推動工作，也曾當過台灣防暴聯盟理事長、現代婦女基金會執行長，是催生《家暴法》的功臣之一。

前新北市長朱立倫擔任桃園縣長時，張錦麗是當時的社會處長，朱立倫上任新北市長後，邀請張錦麗執掌新北市社會局，協助朱立倫推動公托、托老、實物銀行、輔具媒合等社福政策，表現優異。

張錦麗表示，在過去的基礎下，未來有兩大方向，首先要廣布據點、豐富社區，持續將各項社福政策，以里長為中心帶入社區；其次是打造數位福利、風險管控，透過大數據分析，找出更多高風險家庭，預防危機發生。

張錦麗說，侯友宜上任市長後，希望在4年內讓現有的公共托育中心數量翻倍，讓每1個里都有1個銀髮族俱樂部。

對於近來虐童事件頻傳引發輿論撻伐，社福人員士氣備受打擊，張錦麗有感而發地說，希望同仁知道自己是為什麼而戰，在人的需求中，看到自己的價值和尊嚴。

(中國時報)