歡迎來寶山 賞茶花品柑橘

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中國時報
／竹縣報導

新竹縣寶山鄉公所為了打響茶花、柑橘故鄉的美名，並推廣、宣傳，將在1月20日在深井村深井三路茶花園區舉辦「茶花暨柑橘產業文化展售」活動，邀請民眾前往賞花、品橘、暢遊寶山。

寶山鄉公所10日為展售活動舉辦記者會，鄉長邱坤桶表示，寶山鄉是茶花與柑橘的故鄉，生產柑橘種類多達十多種，且寶山鄉茶花班生產技術全國有名，茶花品種近千，為了推廣，也邀請創意料理達人，製作100份茶花柑橘創意點心，活動當天提供民眾品嘗，還有料理教學。

邱坤桶說，寶山鄉種植柑橘面積約有250公頃，不僅有常見的椪柑、桶柑、海梨柑等，還有近年廣受市場歡迎的砂糖桔、帝王柑、美人柑、三寶柑、佛利蒙等，品種多元，也考驗民眾的眼力及視覺。

「寶山鄉2019年茶花暨柑橘產業文化展售」現場將有幸運轉輪遊戲、茶花季商圈優惠卡，可在活動開始3個月內使用，到配合餐廳及小農均有優惠或贈品。另外活動當天還準備1000株茶花苗，透過茶花祕境闖關分送給遊客，另外還有茶花知識小學堂有獎徵答、客家米粉饗宴、魔幻魔術秀、金典歌曲演唱、美國巧比家族腹語秀等活動。

新竹縣政府農業處長邱世昌出席記者會，他說今年柑橘產量相較去年平均減2成，因今年氣候佳產量也不少，縣長楊文科指示相關單位與各大科技公司福委會接洽銷售，也期望能與教育處合作，以柑橘作為營養午餐飯後水果，估計每天可使用7至9噸，協助農民銷售在地生產的好水果。

(中國時報)

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