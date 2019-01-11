花東縱谷公路 更安全更有看頭

2019年01月11日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

公路總局保留台9線旁舞鶴百年茄苳樹，同時串聯掃叭石柱文化地景，打造東台灣特色景觀大道。（許家寧攝）

台9線花東縱谷公路為花蓮主要交通幹道，公路總局投入94億元推動「安全景觀大道」進行全線拓寬，其中除改善瑞穗舞鶴台地兩個U字型大彎道，提升行車安全，同時保留路旁百年茄冬樹、結合史前巨石文明遺跡「掃叭石柱」與北回歸線地景，打造兼具人文特色景觀公路。

花東公路全長186公里，其中位於花蓮南區的省道台9線光復、瑞穗至富里路段，長達69公里間有許多路段仍是20年前兩線道、無分隔島設計，意外頻傳，行車安全與景觀上已不符現代需求，公路總局去年起規畫打造觀光與花東特色的「景觀大道」。

公路總局第四養護工程處副處長林俊和表示，台9線是花東縱谷最重要的公路，不但要帶來便利、快速的交通，還要創造觀光「新價值」，因此與以往道路拓寬工程不同，四線道路以「景觀先行」將沿線的許多特色村落與自然生態元素納入考量。

林俊和說，以274k至281k舞鶴台地路段為例，當地擁有茶園、史前遺跡等豐富文化地景，呼應地景將彎道進行線型改善外，一方面保留百年茄苳樹與一旁的掃叭石柱巨石規劃為戶外環境教室，同時規畫賞茶漫步道串連至北回歸線與舞鶴茶園。

公路總局副總工程司鄧文廣指出，以新思維創造出新台9線文化，透過結合地方特色風格，打造一條「我們的公路」，在兼顧道路速率安全與旅遊體驗，引導民眾深入沿途鄉鎮祕境景點，帶給遊客更好的體驗，在規畫作業後，目標5年後完成全線拓寬。

(中國時報)