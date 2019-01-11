破獲詐欺機房 藏身豪宅大樓

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中國時報
／高雄報導

高巿警刑大去年9月接獲以陳姓男子為首的兩岸詐欺機房情資，本月3日在台南巿安平區豪宅大樓查獲陳男等4人，對方一開始避重就輕，先說在做網拍，後來又說是搞網路賭博，最後才坦承是做詐欺，訊後被依詐欺罪送辦。

警方透露，26歲陳男有詐欺前科，去年9月起與29歲楊姓、23歲卓姓、24歲鄭姓男子等人在高雄市區大樓設立詐騙機房，假冒大陸電信客服、公安、檢察官等，向大陸民眾聲稱電信帳號身分遭冒用，要求匯款配合金融監查。

陳男等人警覺性高，以每個月搬家一次的頻率，僅短期承租高單價且隱密性高的豪宅大樓為機房，而且三餐、生活用品都由陳男外出採買，其餘3人幾乎足不出戶，甚至連飲料都不叫外送，並流竄於高雄、台南地區藏身。

本月3日警方見時機成熟，在陳男回家準備搭電梯時控制行動、上樓搜索，一開始對方辯稱是在做網拍，問賣什麼，回答賣成衣，卻連1件衣服都沒有，後來就說是在做網路賭博，還煞有其事的拿出桌上「賭博教戰手冊」唬弄。

但警方早就掌握對方行騙情資，陳男4人才坦承做的是電信機房詐騙。據了解，豪宅內除了15支手機、6台平板、1台筆記型電腦，還裝設6組遠端監視器，疑上手透過雲端監看，警方已經循線追查，並依詐欺罪移送台南地檢署。

(中國時報)

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