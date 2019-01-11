深澳鐵道自行車 1月18日售票試營運

深澳鐵道自行車俏皮的河豚造型自行車吸睛，深受民眾好評。（譚宇哲翻攝）

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中國時報
／新北報導

深澳鐵道自行車RailBike將於18日起售票營運，單程票價150元，來回250元，市府於1月18日至31日間祭出每人單程100元優惠票，預計15日下午2時在深澳鐵道自行車官網開放線上預約。

深澳鐵道自行車去年底免費試營運以來，吸引逾4000人次試乘，不僅俏皮的河豚造型自行車吸睛，沿途絢麗神秘的海洋光環境隧道、依山傍海的美麗景緻及充滿文化氣息的建基煤礦遺址，都深受民眾好評。

新北市觀光局指出，深澳鐵道自行車從去年12月18日至12月27日間開放旅行同業試乘並提供建議，業者除認為該處周邊交通便捷，景點非常容易串連，是一大優勢，也有旅行同業建議，車輛可配置語音導覽，讓搭乘的民眾深入了解深澳支線鐵道及採礦歷史，增加體驗深度。

觀光局表示，深澳鐵道自行車本月18日售票試營運，民眾可選擇從八斗子站發車至深澳站，或由深澳站發車至八斗子站，為了鼓勵更多民眾前來搭乘，自1月18日至31日間推出優惠方案，將以每人單程100元的優惠價開放試營運，每日從深澳站及八斗子站將各有6班次發車，共計12班次供民眾預約。

民眾可於15日下午2時起上深澳鐵道自行車官網訂購，2月1日起將恢復原價每人單程150元，來回優惠價250元，後續開放預約日期將陸續公布。

(中國時報)

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