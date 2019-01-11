2020是台獨陪葬年

2019年01月11日 04:11 中國時報 桑品載

蔡英文表示，兩岸已沒有「九二共識」，所以大家以後不要再提這4個字。這是她對台獨表態，但「台獨」有好幾種，她說的是哪一種？

第一種是「鐵桿台獨」，大本營是「喜樂島聯盟」，這群人唯「台獨建國」是尊，去年九合一選舉民進黨大敗後，他們罵蔡英文最凶，因為他們原寄望蔡英文藉權力拉台獨一把，而蔡英文一直猶抱琵琶半遮面，包括喜樂島聯盟在台北辦活動，民進黨不但沒出力支持，還自己也在高雄辦類似活動，致分散了台獨力量。他們使盡力氣搞「東奧正名公投」，民進黨裡有人唱反調，使這個活動敗得死樣怪氣。

他們認為，民進黨1124大敗，對台獨態度不堅定是重要原因。民進黨敗了，是活該，台獨氣燄受挫，才是他們的最恨，所以一個簡直是為鼓吹台獨而存在的電視節目，無日不咒罵蔡英文。日前有830位女醫師聯名支持蔡英文，也一樣被罵。

第二種是以賴清德為首的所謂「務實台獨工作者」，但「務實」得不夠硬，明顯不敢造蔡英文的反，這且罷了，賴清德說辭閣揆拖拖拉拉，有和蔡英文合汙之嫌。他預定11日提內閣總辭，丟了行政權的賴清德，留下什麼台獨態度？是歸隱山林，還是徐圖再起？總之都是消極的。而日前登廣告要求蔡英文放棄連任且交出行政權的台獨四大老，可是心急如焚，他們曾一度盼望賴清德取蔡英文以代之，現在也變得意興闌珊了。

第三種是內定新組閣的蘇貞昌，他既是民進黨一員，當然也是台獨一員，但他向來的態度忠於民進黨，更忠於台獨。他和蔡英文結有宿怨，連陳水扁都公開承認，當他組閣的消息流傳後，蔡英文還否認說沒這回事。數日後，蔡英文竟又自食其言去找他，他們沒談過台獨問題嗎？若是，蘇貞昌是屬於哪種台獨？

蔡英文不能失去台獨的票，故而她必須選擇一種台獨，喜樂島聯盟已和她鬧翻了，賴清德下台後行方不明，小英對他們已顧不得了，她唯一必須顧的是蘇貞昌。要顧蘇貞昌，就不能不遷就蘇貞昌。

已72歲的蘇貞昌，參選新北市長及接任閣揆，都是臨危受命。從態勢看，2020年民進黨政權是難保了，那麼，戰略相同、戰術不同的各種台獨，是否會一起陪葬？

參選新北市長時，蘇貞昌喊出「會做事」的口號，從他的經歷看，他的確比很多政治人物會做事。他組閣後，振興內政是大事，台獨這條路怎麼走，以及要不要走，更是攸關民進黨和台灣的生死大事。

蘇貞昌上任後，大小台獨勢力都會寄希望於他，甚至向他靠攏，而蔡英文又不得不讓他好幾分。人到這個年紀，若不圖榮華富貴，就必高遠地追求歷史定位。所以一個好機會已降臨在蘇貞昌面前。

2006年陳水扁貪腐引起「紅衫軍反扁運動」，那時的行政院長就是蘇貞昌，包括民進黨在內有許多人促他拉下陳水扁，改造已遭人民唾棄的民進黨，但他猶豫不定，不敢造次。他的作為不但沒有救治民進黨，反使民進黨更向下沉淪了將近10年。

喜樂島的台獨、賴清德的台獨、蔡英文的台獨、蘇貞昌的台獨、時代力量的台獨，以及嗡嗡只存在網路上的台獨，都纏附在民進黨身上。2020年如果民進黨失去政權，藉機把台獨做一次大清倉，於民進黨、於台灣，不啻塞翁失馬，焉知非福。

（作者為作家）

(中國時報)