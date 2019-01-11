2019年01月11日 04:11 中國時報 李建榮

蔡英文總統在新年談話對兩岸關係所強調的「四個必須」中，第4點是「必須是政府或所授權的公權力機構，坐下來談」。但蔡政府卻迴避了馬政府8年執政期間，雙方早就坐下來談，並簽署了23項協議的事實。其實，關鍵就在於雙方的政府有「九二共識」的互信基礎，一切就開步向前行了；而今，兩岸關係不能復談，甚至倒退加速敵對，「笨蛋，問題就出在互信」。

蔡總統聲稱從未接受過九二共識，甚至要其他黨派也不要再講九二共識，這豈不是完全撕毀前政府與大陸政權會談的互信。從北京的立場，難怪開始收卷，首度點名蔡總統的言論是堅持「兩國論」的政治本質。此番政治言論交鋒，注定2019年到下次總統大選前的兩岸情勢將十分凶險。

蔡政府與民進黨不接受九二共識，但1992年香港會談後雙方的函電往來紀錄、電話紀錄及記者會內容，真的如反對者所稱「沒有共識」？若檢視1992年香港會談後雙方的最後方案及說法，其實是有重疊共識的部分，第一句是「都堅持一個中國原則」，第二句則是「共同努力謀求國家的統一」。這是當年九二共識屬於「同的部分」，但異的部分可以說是雙方的但書：台北要求對一個中國的政治涵義，以口頭聲明各自表達。北京則表示兩岸事務性商談中，不涉及一個中國的政治涵義。

目前兩岸綠、紅、藍3方對九二共識的見解有差異，蔡英文的說法是「始終未接受九二共識」；大陸國家主席習近平則說「70年來，我們秉持求同存異精神，推動兩岸雙方在一個中國原則基礎上達成『海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一』的九二共識」；而國民黨則是主張「一個中國，各自表述」的九二共識。

兩岸的僵局如果要突破，就必須回歸九二共識的原汁原味。藍的領導人雖說出一中各表，但也必須承認當時北京也有表示「事務性商談，不涉及一個中國的政治涵義」，當時李登輝總統主政下是謀求國家統一的進程。而紅的領導人現只強調兩岸同屬一中，謀求國家統一，但也別忘記台北當時是對一個中國涵義的認知各有不同的立場。

九二共識雖是過去式，但也是現在進行式。唯有在此互信基礎上，兩岸才有條件重新走上談判桌，邁向未來。否定九二共識，或是不尊重當年「求同存異」的諒解，兩岸局勢注定會越來越嚴峻。（作者為資深媒體人）

(中國時報)