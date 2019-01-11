2019年01月11日 04:11 中國時報 主筆室

蛋商為反映產地售價飆漲，雞蛋批發價已從每斤42元調高為45元，調幅超過7%，業者說，過幾天還可能會漲到50元。受到非洲豬瘟疫情影響，豬肉價格小跌，農曆新年即將來到，豬肉需求增加，相信價格也會上漲。

奇怪的是，豬肉價格沒有上漲，下游餐飲業售價卻已陸續調漲。滷肉飯、披薩、牛排等餐點都已漲價，連水果茶、奶茶都漲價了。萬店齊漲的主要理由，除了原物料價格揚升之外，最重要原因是，基本工資和勞保費都調漲了，為反映成本必須調高售價。

今年時薪由140元漲為150元、月薪由22000元漲為23100元。這是蔡英文總統引以為傲的重要政績。她強調：「改善低薪，政府責無旁貸。照顧弱勢，就是我們最重要的任務之一。」蔡英文任內已3次調升基本工資。不過，每次政府調高基本工資就會帶來一波物價飆漲，幅度之大與範圍之廣，根本就等於吃掉了調薪的幅度，能不能真正達到照顧弱勢的目的，甚至讓弱勢者生存更困難，不無疑問。

更嚴重的是官員對物價上漲反應遲鈍。例如，蛋價都已明顯上漲了，農委會卻說目前蛋價合理，且估計未來一、兩周蛋價就會趨緩，但業者預估蛋價會一路漲到清明。兩者說法明顯有異，消費者該相信誰？春節快到了，蛋品的需求會增加，冬季蛋的產量又比較少，憑常識研判，蛋價應該不會在這種時候下跌吧！

物價正在全面揚升中，蔡政府別假裝沒看見！

(中國時報)