台灣只能對兩制說不？

2019年01月11日 04:11 中國時報 王銘義

大陸國家主席習近平對推進兩岸和平統一進程提出「習五條」主張，倡議探索「兩制」台灣方案，引發台灣藍綠政黨廣泛議論。蔡英文既不承認九二共識，更反對一國兩制；吳敦義則說一國兩制甚難獲得台灣多數民意支持。應對北京提出「民主協商」建議，台灣只能對「兩制」說不？

探索「兩制」台灣方案，雖是「習五條」倡議的政策焦點，事實上，2014年9月26日習近平在會見新同盟會、新黨等統派團體時就曾強調：「一國兩制」在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，充分吸收兩岸各界意見和建議，是能充分照顧到台灣同胞利益的安排。

習近平當時祭出「一國兩制」的時機，正值新中國成立65周年前夕，兩岸發展進程正受到「反服貿運動」的衝擊。習近平這次在2020台灣大選前拋出探索台灣方案的倡議，應在測試藍綠政黨候選人的兩岸政見，並驅動台灣各界盡早面對兩岸政治分歧，謀求協商解決之道。

依據鄧小平創建「一國兩制」最初的構想：在國家統一的前提下，國家的主體堅持社會主義制度，同時在台灣、港澳保持原有的資本主義制度和生活方式長期不變，享有高度自治權。歷史與事實證明，香港1997、澳門1999相繼完成主權移交，並開始實施「一國兩制」體制。

從中英、中葡談判港澳主權移交，以至香港、澳門特區實施一國兩制以來，歷任總統以及歷任陸委會主委，不分藍綠統獨，都曾代表執政當局聲明反對以「一國兩制」模式處理兩岸關係。

長期以來，藍綠政黨的立場始終排拒以「一國兩制」模式套用在兩岸關係，並反對北京以香港模式「垂範台灣」，核心論述是：兩岸關係本質既不是殖民地回歸，更不是主權移交，也不接受在中華人民共和國之下的「兩制」安排。但這些政治分歧與認知差異，並沒有阻礙兩岸交流與合作，務實保留協商解決的空間。

「習五條」根據「70載兩岸關係發展歷程的歷史定論」，倡議探索兩制台灣方案，在程序上保留了「平等協商」的彈性空間，在操作上則提出各政黨、各界別「民主協商」的建議，現階段只是北京率先提出具體倡議，後續關鍵進程仍在兩岸之間「怎麼協商」、「誰來協商」、「什麼是制度性安排」等實際問題。

兩岸問題，經緯萬端。獨派杯葛談判有時只是策略性操作，能拖就拖，或選票考量；大陸倡議談判有時也不是為了即刻解決難題，而是為了發展戰略機遇期的長遠布局。尤其，所謂「台灣方案」的創新提法，實質內涵、實踐程序為何，目前仍是提出原則與方向的闡述階段，藍綠政黨實應審慎評估，務實接招。

「習五條」有些語法展現習近平特有的北方風格。他說，兩岸同胞是一家人，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，當然也應該由家裡人商量著辦。這種訴諸兩岸中國人同根同源、民族情感的軟性表述方式，應是有利於長期維繫兩岸和平大局，深化兩岸融合發展的善意與基礎。

40年前，大陸改革開放，倡議和平統一，台灣是亞洲四小龍，經貿實力雄厚，有底氣，有條件說不。40年後，形移勢易，此消彼長，兩岸交流密切，經貿依存日增，國際形勢詭譎多變，面對大陸倡議探索兩制台灣方案，藍綠政黨除了說不，消極抵制，以拖待變，難道就不能提出自己對兩岸和平願景的主張與倡議？

(中國時報)