中美初步協議 打下良好基礎

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中國時報

美中貿易談判在9日結束，雙方在中國額外採購美國貨品與服務、市場准入等貿易議題上達成協議，但包括中國減少補貼國內企業、智慧財產保護的立法與執行等較複雜的議題仍有分歧，有待下一階段高階官員的談判。

這次談判是美中達成貿易戰暫時休兵90天協議後的第一輪談判。雙方貿易歧見的縮小，無疑有助於為下一輪由美國貿易代表萊特海澤及中國大陸副總理劉鶴的高階談判營造較佳的氣氛。

這次能獲致協議的主要原因有三。第一，雙方在第一天談判中聚焦中國去年承諾加碼採購1.2兆美元的美國農產品、工業產品與能源的細節。中方在這次談判期間同意批准進口5種新的基因改造穀物，讓美方感到滿意。多年以來，美國農民與食品界一直期望基改作物能打開中國市場。

第二，中方同意美國廠商與公司進入大陸市場，並設立加速推動「市場准入」的機制，也讓美方覺得這次北京是玩真的。雖然中國早就承諾讓美國廠商與公司「市場准入」，但因國營企業既得利益者的反對，並不十分成功。由於雙方談判代表談得頗為投機，決定再將談判延長半天。

第三，儘管白宮強硬派主張美國應趁著中國經濟體質尚未健全的時候，對中方提出更多改革經濟結構的要求，但是川普卻希望盡快與中方達成協議，以挽救因擔心貿易戰而受創的匯市與股市。由於川普已經定調，而且總統有更大的發言權，行政部門只能全力配合。

對於這次第一輪的貿易談判，美中兩國都有不能失敗的壓力。習近平特別在中美貿易談判前邀請北韓領導人金正恩到北京過生日，目的就是要在美國人面前演一齣戲，向川普叫板：「你在貿易問題上不給我面子，我就讓你在二次川金會上無功而返」。 另一方面，美國利用華為孟晚舟事件不斷向中國施壓。加拿大總理杜魯道也配合演出，要求川普盡快決定是否要引渡孟晚舟到美國受審。白宮國家安全顧問波頓也警告北京不要對台灣過度施壓，也算是小打了「台灣牌」，暗示大陸，美國也有牌可打。

有趣的是，美中兩國一方面都借用外力向對方施壓，但雙方也都對這次談判打氣加油。中方顯然極為重視這次談判，這從大陸副總理劉鶴意外出現在大陸商務部的談判會場，以及他向雙方副部級談判代表熱情打招呼可以看出。而川普在8日晚間也發了一條推特說「（美國）與中國的談判進展非常順利。」此顯示，華府與北京都希望此次談判順利，並為下一輪的談判打下良好的基礎。（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)

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