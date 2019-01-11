政府歲計賸餘的迷思

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中國時報
莊振輝

政府高官最近動輒提及歲計賸餘，沾沾自喜，認為稅收年年超收，我國財政狀況大有改善，乃規畫以歲計賸餘發放經濟紅利。依據行政院編製的108年度中央政府總預算案顯示，迄至106年底止，累計歲計賸餘為1712億2239萬元。但這上千億的歲計賸餘並非是現金，可供政府隨意花用的。

此次政府高層對歲計賸餘有下列四大迷思。迷思一：歲計賸餘是帳面數字，並不代表國庫有等額可用的現金。政府計算歲計賸餘所用的會計基礎是權責發生基礎，權責發生基礎是以是否實現而非實際收到現金認列收入，因此會造成大幅虛增現象。迷思二：若實際發放經濟紅利時，因部分歲計賸餘尚未收到現金，國庫現金不足就得舉債，到時利息還是由全民埋單。

迷思三：預算編列擬出售的政府持有公、民營股票，若因股價不高而未出售，也可計入歲計賸餘。迷思四：預算編列出售的土地、房屋等政府公有財產，若因市價低迷而尚未出售，也可計入歲計賸餘。但此種帳面數字均為虛值，無法作實質支出。

依審計部106年度審計報告顯示，政府上述應收款項高達3843億元，均為未收款，包括尚未出售的國有財產1075億元，尚未出售的股票1195億元。其中竟有87年度編列但未能執行，仍保留迄今。已逾20年仍無法執行，早就應註銷，但卻仍列入歲計賸餘。政府應收之罰款及賠償收入58億元，其中有90年度的部分；政府應收其他收入之帳列金額仍有85年度部分，迄今無法收到，未來能收到嗎？但也列入歲計賸餘。

如此虛列帳面數據，容易誤導全民以為政府財政狀況良好，官員甚至還以此作為施政績效，這種計算歲計賸餘的方式有嚴重瑕疵，政府高官若不了解歲計賸餘的真正意義，而產生財政狀況良好之迷思，罔顧全國債務高達6兆2224億元，卻自我感覺良好，而大動歲計賸餘之腦筋來作績效，實屬不負責任之行為。監察院應予糾正，甚至彈劾相關官吏。

政府是國家的代理人，是領航者。國家交付素質不足之官吏推動政務，如何能讓國民放心？且所謂經濟成長紅利的發放時機又緊接著執政黨去年底九合一選舉慘敗之後，實在令人起疑是否又是政策買票。政黨利益絕對不能超越國家利益之上，希望執政黨能遵守應有的分際。（作者為國立台北大學會計系副教授）

(中國時報)

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