2019年01月11日 04:11 中國時報 白德華

大陸國家主席習近平元月2日在《告台灣同胞書》40周年發表重要講話，其中談到「兩制的台灣方案」等話題，被「恐中仇中」的執政黨解讀為對台威嚇。這實是嚴重誤讀，相較過去，習這篇談話更具分量，釋出更多善意。讀懂其中涵意並擬出具體政策，對台才有利。

面對習談話，蔡英文迅速強烈回應，硬指習將「九二共識」等同「一國兩制」，台灣絕不接受。蔡的扭曲式誤讀，迅即帶動不少民眾附和，網路聲量竄升，一時之間似乎凝聚了台灣民氣同仇敵愾。問題是，如此誤讀不僅不利兩岸，蔡為特定目的顛倒是非，更是失了領導人格局。

習近平講話事實上透露不少新意。首先，「兩制的台灣方案」更考慮台灣尊嚴與現實，不像過去鄧小平時期因考慮港澳回歸才制定，習強調不是大陸一家說了算，也遠比過去北京單方提案、缺台灣扮演關鍵角色更周全。換言之，這是習首次提出的，由兩岸共創「兩制」架構與內涵。

其次，習談話顯示，大陸希望先進行「兩岸關係和平發展」的制度性安排，比如雙方不同黨派、各界人士先行探討，營造「求同」公約數，待水到渠成再安排進一步的「統一民主協商」。

也就是說，兩岸不是大陸統一台灣，也不是台灣統一大陸，而是先平等協商，共議統一，累積一定的共識後，再進一步跨出第二階段，商議統一內涵。習以比過去更穩妥的形式安排，表明「大陸方案」捨棄了過去的強求，且更等待台灣的回應。

其三，習提到「不放棄使用武力」，主要是針對外部勢力干涉和極少數「台獨」分子，不是針對台灣同胞。對此，上海國際問題研究院副院長嚴安林認為，證明所謂「武力」不是為統一啟動，而是為台獨活動危害國家主權才保留。換言之，習告訴台灣民眾，大陸對台政策一直是和平統一，而非武力統一，保留武力只是讓中國主權領土完整。

「中國人不打中國人」最早是國共內戰國民黨對共黨5次圍剿時由毛澤東所提出；1995年「江八點」再次表達「努力實現和平統一，中國人不打中國人」。習則更進一步指出，兩岸同胞是一家人，兩岸的事是兩岸同胞家裡事，當然應由家裡人商量著辦，習談話不僅接地氣，且更從兩岸一家親角度出發。

可惜的是，執政黨未深入評估習談話的意涵。事實上，大陸保持了相當克制，既淡化蔡英文不利兩岸關係的談話，也管控網民激烈言論，目的即是不想激化兩岸民間對立，也給蔡留下一定餘地。新年伊始，兩岸再掀敵意螺旋。小英為明年大選製造話題之餘，應審慎思考兩岸若徹底決裂，台灣將付出什麼代價。

(中國時報)