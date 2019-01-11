Cosplay進軍世界

「世界Cosplay高峰會」即將於台北國際動漫節舉行，各路Cosplay高手躍躍欲試。圖為霹靂戲迷為《龍戰八荒》角色扮裝，個個使出渾身解數。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

台北國際動漫節19日即將開跑，來自日本的「世界Cosplay高峰會」（World Cosplay Summit）也將首度與動漫節合作，在23日舉辦台灣代表選拔賽，冠軍將在8月代表台灣赴日，角逐世界冠軍寶座。

Cosplay近年也成為兩岸交流的新機會，曼迪傳播副總經理金啟華表示，前幾年台灣冠軍Coser除了到日本參賽，也會去杭州動漫節參加大陸Cosplay比賽，成為兩岸交流的新機會。

邁向專業 商機無限

曼迪傳播副總經理金啟華表示，近年台灣Cosplay逐漸從業餘走向專業，「因為網路、社群的發達，加上電玩手遊公司更願意雇用Coser做角色扮演，有些Coser朝向網紅、模特兒或藝人發展，也讓Cosplay從次文化浮上檯面。甚至有機會和日本名古屋一樣，發展在地的Cosplay商機。」

由日本主辦的世界Cosplay高峰會目前有40個會員國，台灣自2010年起申請加入，經過兩年非正式的觀摩賽，2012年正式成為會員之一，今年舉辦第8屆。2010年比賽時，杭州的大陸Coser團體「304」就曾來台和台灣Coser切磋，從日本動漫到霹靂布袋戲都是Cosplay對象。

兩岸交流 少不了它

雖然今年動漫節辦在春節前，但業者也祭出強大卡司，邀請日本偶像、聲優來台共襄盛舉，包含偶像團體AKB48旗下團體「AKB48 Team 8」中的6位成員，以及去年將人體細胞「擬人化」的熱議動畫《工作細胞》中的「血小板」聲優長繩麻里亞，都將來台在動漫節會粉絲。

(中國時報)

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