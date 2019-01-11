頭獎得主送車 彩券行老闆樂透

2019年01月11日 04:11 中國時報 廖肇祥 ／南投報導 ／南投報導

台灣彩券史出現第一位慷慨頭獎得主！草屯鎮1.13億大樂透得主購買價值260萬元的休旅車，贈送給草屯鎮「順億電腦彩券」負責人魏順正，魏順正登上嶄新身障改裝休旅車時表示「好爽」；他說20年來祝福買家中大獎，終於大獎落在自己經營的彩券行。

去年10月23日，南投縣草屯鎮開出新台幣1.13億元頭獎，一注獨得，這位幸運的中獎人，為感謝投注站銷售人員打出這張電腦選號中獎彩券的幸運之手，領獎時特別指定要贈與這位銷售人員總價約260萬元的休旅車和6.6萬元大紅包。

台灣彩券公司總經理蔡國基10日接受中獎人委託，親赴「順億電腦彩券」致贈汽車，還特別邀請辣妹舞團熱歌勁舞表演，並準備200份「大樂透」彩券、烤乳豬，以及餐飲點心回饋，與鄉親同沾喜氣。

蔡國基說，這位獨得1.13億元的頭獎中獎人，是位家住南投、年約50多歲的中年男性上班族，他幾乎每期都會購買彩券，且皆為電腦選號，是順億電腦彩券常客，這回用電腦選號買了2注「大樂透」，第一注幸運中頭獎。

魏順正表示，他如看到顧客開著進口高級轎車，總會祝福他們中頭獎，並開玩笑講「記得送1輛好車給我代步」，沒想到20年來的祝福與玩笑話竟有成真的一天。

蔡國基表示，中獎人特別指定贈與1輛休旅車給彩券行身障負責人，解決身障負責人交通不便狀況，也另送上6.6萬元紅包。中獎人並捐出380萬元做公益，其中，280萬元捐給南投縣政府消防局第一大隊草屯分隊購置消防設施；100萬捐給財團法人台灣胰臟基金會，南投縣政府消防局第一大隊大隊長林易慶來到活動現場接受善款，感謝中獎人的善心與回饋鄉里，造福人群。

雖然不知道中獎人是誰？但心存感激的魏順正大方分享這份喜氣，彩券行準備200份「大樂透」彩券，烤乳豬與餐飲點心回饋鄉親，現場吸引許多民眾湧入活動現場排隊參與盛會共同享用美食。

(中國時報)