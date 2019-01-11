遊西班牙21天 艾怡良豔遇落空

艾怡良在西班牙海邊放鬆，穿上比基尼大秀好身材。

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中國時報
專訪
艾怡良推出新專輯《垂直活著，水平留戀著。》。（粘耿豪攝）
艾怡良相當疼愛家中的毛小孩。（取材自臉書）

日前發行新專輯《垂直活著，水平留戀著。》的艾怡良去年換新東家，期間她幫自己安排了21天長假到西班牙放鬆，當時告訴家人要獨自赴歐洲旅遊時，她表示媽媽嚇死了，頻叫她要注意安全，外籍男友則很放心她去旅遊，艾怡良笑說：「他才不Care。」

艾怡良在西班牙每天過得十分愜意，一起床就去跑步、喝咖啡、看美景，特別喜歡聖家堂大教堂、伊比薩島等，直呼：「我驚呆了！」原本她非常期待能在西班牙有豔遇，每天都特別早起2小時精心打扮，不料假期全程竟沒人搭訕她，她無奈地說：「我每天很美坐在咖啡廳，有一次服務生朝我走過來，我以為要被搭訕，結果是告訴我注意看著包包。」

旅遊感受寫成歌

她憶起在搭機返台的前一刻，她坐在飛機上崩潰大哭，從巴賽隆納到香港的途中，整整16小時都沉浸在哀傷的心情之中，「突然很惆悵，捨不得對西班牙的情感，還有想到回來就有很多的事要做。」不過當下的情緒也讓她有感而發，創作出新歌〈十四號登機門〉、〈萊特兄弟有罪〉，一字一句都表達出當時切身感受。

在旅途中，艾怡良最掛念的是家裡當時剛領養的狗，「我請爸媽照顧狗，他們每天都會傳很多狗的照片給我。」是否有很想男友？她坦言：「不會，我們都幾天才聯絡一次，讓我享受當地生活，才有浪跡天涯的感覺。」男友曾造訪過西班牙，數次貼心主動傳許多景點給她，她卻直回：「不要傳給我，我有自己的安排一切都計畫好了。」並打趣說：「他的好心，我都不領情。」

共組家庭為目標

她與外籍男友穩定交往4年，逢年過節男友都會到家裡作客，她表示男友料理手藝相當好，連包餃子都難不倒，「他會跟長輩一起包，比我厲害，我都被笑。」長輩也告訴她：「妳要好好把握（男友），這次沒了，年紀也不輕了。」她卻回說：「放心啦，他也不會有人要。」

談起結婚計畫，她坦言未與男友仔細討論過，不過在未來是有共組家庭的目標，她提到父母較傳統，要先結婚後才會懷孕，艾怡良笑說：「我還要請我爸媽幫忙帶小孩，這件事情先不要惹惱他們。」

(中國時報)

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