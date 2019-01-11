八三夭前進雄蛋加倍跳

2019年01月11日 04:11 中國時報 尤嬿妮 報導

八三夭夾帶去年完成2場台北小巨蛋演唱會的氣勢，將於3月23日跳進高雄巨蛋，八三夭承諾：「台北小巨蛋不能跳的，高雄場讓你從頭跳到尾、加倍奉還給你。」團長小橘也呼籲：「高雄場請大家記得兩件事『大聲唱、用力跳』！」向來照顧粉絲的他們，更貼心規畫高雄場限定的「熱血交通、住宿方案」，為歌迷備妥演唱會期間在高雄的食衣住行育樂。

這個想法出自於八三夭曾有許多「踩雷」的外宿經驗，之前到墾丁演出時，訂了墾丁大街上每人每晚300元的民宿，沒想到到了現場，房東竟給他們另一個深山裡的地址，說他們的房間在那邊，團員們騎了很久的摩托車才抵達，一進去房裡、床單全是霉味，且2人房加床竟僅提供一條毯子，要第三個人打地舖睡，令人傻眼。

憑票券享折扣

高雄對八三夭而言很特別，從發行《最後的八三一》開始，近6年來他們幾乎年年都到高雄唱跨年，上回台北場曾提供「過夜包」給外地歌迷，這次在高雄設想更周到，推出「熱血交通、住宿方案」，憑票券與合作店家消費可享折扣，八三夭自信說：「這，就是夭怪村長們的慈悲為懷！」方案資訊14日於KKTIX售票頁面公布；演唱會門票20日開放夭怪村首購、27日全面啟售，購票洽KKTIX及全家FamiPort。

(中國時報)