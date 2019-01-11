曾之喬唱破音 噩夢1個月

2019年01月11日 04:11 中國時報 洪秀瑛 專訪

曾之喬昨坦言目前沒有走入家庭的規畫。（盧禕祺攝）

曾之喬最近推出新書《一個人去丹麥，寫一本書》，自揭過往個性愛鑽牛角尖、得失心重、有偶包的弱點，她雖說「講得出來就沒那麼丟臉了」，但感嘆藝人是殘酷行業，因為沒辦法編織工作順利的假象：「明明沒作品、沒代言、沒曝光，不OK大家都會知道；現在想想其實很辛苦，我們怎麼會活得那麼累，連在經歷低潮都要說還在談幾個戲、可能有什麼機會。」

曾之喬直言圈內很多這種「裝沒事」的人，所以偶爾碰到有些人很坦然，會讓她印象深刻，她舉例楊丞琳曾被媒體問「最近看什麼書」，「她說最近沒有看書，我覺得好酷。」曾之喬這幾年上了很多心靈成長課，常跟很多人分享：「不要笑藝人有偶包，其實不是偶像才有包袱，人人都有偶包，只是藝人會被用放大鏡檢視，當包袱多到還意識不到，就容易變成假面人。」

最大的敵人是自己

以前她曾在節目上唱歌不小心破音，做了1個月噩夢，沒觀眾罵她，但自己覺得像中邪，不斷懊惱、自責，連自己也嚇到，「我怎麼會對自己這麼殘忍，不放過自己。」

有些藝人很在意外界評價，但她從不會，「我一直知道最大敵人是自己，我都是自我攻擊的力道比較強。」她說現在愈活愈坦然，這幾年覺得自己變成熟，但同時卻也更像小孩，想哭、想笑都會直接表達出來。

炎亞綸之前陷入男男感情風波，身為好友的曾之喬坦言本來有點擔心他，「我看他講話樣子，發覺他是放鬆的，以我對他的了解，他真的有所成長，而不是被困住、不是裝沒事。」她和炎亞綸都是天蠍座，求好心切的個性相像，一直是妙禪信徒的她，曾想帶炎亞綸尋求信仰力量？她說：「我不太會刻意跟朋友講這個，因為我很相信緣分，每個人的路不一樣，沒有人是對的或是錯的。」

她幾年前的憂鬱症康復之後，曾接觸過算命、道教、佛教，也去國外找大師上課，「只要是讓自己變得更簡單、更放鬆的方式就吸收。」新書裡她提到「主」，生活中又信仰師父，有牴觸？曾之喬說：「我相信有造物者，但我不相信造物者會因為你是什麼宗教就愛你，沒有什麼宗教就不愛你，我沒有任何形式框架，所以不會刻意告訴別人要來這個信仰，可以說我都信，但我也不做任何迷信。」

(中國時報)