李千那挑戰台語Rap快崩潰

李千那霸氣詮釋《霹靂英雄戰紀之刀說異數》主題曲。

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中國時報
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霹靂經典角色素還真出道30年人氣依舊。

李千那為霹靂重啟劇集《霹靂英雄戰紀之刀說異數》獻唱主題曲〈笑紅塵〉，雖然她3歲就跟著父親在布袋戲班打雜，對戲棚不陌生，但這次要用布袋戲劇文言文口吻，唱搖滾混合Rap的曲風，甚至還要用台語Rap，全新挑戰讓她直呼瀕臨精神崩潰。

李千那本身是霹靂迷，是「霹靂一哥」素還真的粉絲，因此相當緊張，光是錄音前的準備就比平常多花兩倍以上的時間，直到錄音前晚還失眠，甚至做了噩夢，怕自己表現不夠完美。而現場錄製時，她一改過去錄音過程不公開的習慣，首次「開窗」配唱，跟製作人溝通自己當下的情感，為求完美呈現歌曲中的女子氣概。

去年霹靂宣布預計2020年將上映電影《素還真》，據知霹靂有意再邀李千那來唱電影主題曲，且自《刀說異數》開始，已從「八音才子」黃文擇單口配音改嘗試多人配音，加上她毛遂自薦挑戰霹靂女英雄的角色，戲迷有機會在大銀幕上聽她替角色配音。

曾到超商乞食過期品

李千那日前上中視《改變的起點》，分享當年參加《超級星光大道》比賽，闖蕩演藝圈的歷程，「最慘的時候，曾餓到向超商店員要報廢過期品來吃。」曾因為繳不出一雙兒女的學費，硬著頭皮去跟幼稚園老師說：「不好意思，可以先讓我欠著嗎？過幾天再還你。」憶起當年追夢的辛酸，忍不住落淚。

(中國時報)

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